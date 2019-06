La mujer que denunció a Neymar por violación rompió el silencio y dio los detalles de la agresión

El jugador brasileño Neymar fue acusado de violar a una mujer el 15 de mayo en París, Francia. La denuncia fue realizada por la brasileña Najila Trindade quien este miércoles, a menos de una semana de que el caso se hiciese público, habló ante las cámaras del canal SBT.

La modelo brasileña se había mantenido en el anonimato hasta este momento, pero decidió hablar luego de que el futbolista negase el episodio y la acusase de querer fama y dinero en un video en Instragram.

La joven que aseguró en televisión que tiene "pruebas" sobre el encuentro que tuvo con el ex jugador del Barcelona en un hotel de París el 15 de mayo, meeting que se gestó gracias a que Neymar le pagó el pasaje y la estadía, según ella misma confirmó.

"Él (pagó el pasaje). Él (pagó) hotel. Hablé con él como una persona común. Era una intención sexual, deseo mío, quedó claro para él. Él preguntó cuándo podía ir, yo no podía por cuestión financiera y agenda en el trabajo. Dijo que podía resolver esto. Me llevé dinero también. Viajé con el fin de encontrarme con él. Era mi deseo", confesó.

Entonces, relató lo ocurrido aquella noche: "Me dijo que pasara por el hotel antes de ir con él a una fiesta. Tenía el deseo de quedarme con Neymar. Cuando llegué allí, él estaba agresivo, totalmente diferente del tipo que conocía en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de quedarme con él, nos pusimos a hablar. Comenzamos a cambiar caricias, besarnos. Hasta entonces todo bien. Sólo que ahí empezó a golpearme. Al principio había sido todo correcto. Pero después grité, ’Para, me está doliendo’. Él contestó: ’Excusas, hermosa’".

Según su relato, el futbolista del seleccionado brasileño que se prepara para la Copa América se puso aún más agresivo: "Después pregunté si había traído preservativo. Él dijo que no. Yo dije que entonces no iba a suceder nada, que no podríamos. Entonces se quedó callado. Me volteó, cometió el acto, le pedí que se detuviera, y él continuaba golpeando mi trasero violentamente. Grité ’Para, para, no, para’, pero él no hablaba mucho y seguía".

La modelo dejó en claro que ella no fue forzada a ir hasta allí y que todo cambió cuando ella se negó a tener relaciones sin condones: "Estaba preparada para una relación consensuada, pero no fue así. Cuando dije que no podíamos hacer nada sin condones se tornó agresivo. le dije que continuemos sólo con caricias. El silencio me pareció que estaba de acuerdo, pero ahí él me giró y cometió el acto. A partir del momento en que me agarró violentamente golpeándome, sin preservativo, me estaba obligando".

Luego de consumado el acto, Trindade se refugió en el baño, shokeada por lo que acababa de ocurrir en la habitación: "Primero tuve que asimilarlo todo. Todo el acontecimiento. Cuando salió de la habitación, empecé a entender todo lo que había sucedido. Y como él fue estúpido, malo, me violó, me violó, yo quiero hacer justicia. No creo que sólo porque yo estaba a punto de acostarme con él, él tuviese el derecho de hacer aquello conmigo. No pude reaccionar debido a los traumas".

Neymar siempre alegó a través de sus redes sociales que todo fue una trampa en la que cayó y que incluso después de aquella noche siguió hablando con la modelo. Además, el padre del futbolista la acusó en declaraciones públicas de buscar fama y dinero.

"Creo que tendría una forma más fácil y rápida (para conseguir dinero) que todo ese escándalo. No necesito llegar hasta Neymar para conseguir dinero. Tengo muchos trabajos para hacer. No me expondría de esa manera, para arrancar su dinero. No lo necesito", argumentó. "Quiero que pague lo que hizo. Soy consciente de lo que pasó para mí. Una cuestión de honor. Él no necesitaba haber hecho eso conmigo", sentenció.

Este miércoles, mientras la selección brasileña se entrena de cara al inicio de la Copa América del 14 de junio. Francisco Novaletto, vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), puso en duda la participación del hombre del Paris Saint-Germain (PSG) en el certamen que se desarrollará hasta el 7 de julio en territorio brasileño. Además alertó sobre la posible filtración de un video que podría comprometer al delantero.

"Si tuviera que apostar, si tengo 10 fichas y me preguntasen en qué lo apostaría… Apuesto a que él no estará y que pedirá licencia. No tiene las condiciones psicológicas para enfrentar una Copa América y a un batallón de periodistas", sostuvo el dirigente en declaraciones a SBT que recogió el portal Globo Esporte.

Estas declaraciones llamaron la atención, debido a que horas antes, Rogério Caboclo, presidente de la CBF había asegurado la presencia de la estrella del PSG: "Tenemos total confianza en Neymar, sabemos de la persona que es, el hombre que es y el deportista que es. La CBF acompaña todos los hechos con total confianza de que todo será aclarado lo más rápido posible".