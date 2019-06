Un auto cayó al canal de Av. Patrón Costas por la densa niebla

Debido a la poca visibilidad en la calzada, la conductora no logró ver la banquina y terminó cayendo a la altura del Hotel Huaico. La mujer que manejaba no sufrió lesiones. Se recomienda circular con precaución .

El hecho se registró antes de las 8 de la mañana cuando la niebla se encontraba muy espesa sobre Robustiano Patrón Costa y Colectora de Avenida Bolivia. Una mujer que guiaba su vehículo, giró y perdió el control del rodado cayendo a un canal de poca profundidad.

[ATENCIÓN]

🚨⚠#SINIESTROVIAL en Av. Bolivia sobre Rotonda Patrón Costas



Ocurrió hace instantes a la altura del Hotel Huaico.



Auto cayó a la zanja.



Una mujer lo conducía.



Sin lesiones.



✠Circular con PRECAUCIÓN por POCA VISIBILIDAD, a causa de NEBLINAS#SalvemosVidas #CCO — SalvemosVidas (@SalvemosVidasS) 6 de junio de 2019

Afortundamente la mujer resultó ilesa y no requirió asistencia médica ni traslado a ningún centro asistencial. Desde el lugar, la conductora manifestó a Multivisión que alrededor de las 7.25 circulaba por la zona y al girar no logró ver la linea blanca y terminó cayendo en el canal.

"fue un susto, yo quería decir que tienen que marcar la raya blanca porque a causa de eso yo doble y me perdí porque no sabía donde estaba, no se ve el camino a la ruta, y bueno yo venía muy despacio por suerte, porque sino hubiese volcado" cabe aclarar que viajaba sola.

Luego del accidente en el lugar trabajaba personal policial y de criminalística. Además se hace trabajo de prevención debido a la densa niebla.