Denuncian discriminación a una salteña en el Ejército por un problema oftalmológico

La madre de una joven contó a InformateSalta la situación que le tocó vivir a su hija Antonella de 19 años, que tras cumplir en presentar los requisitos solicitados y cerciorarse de que su estrabismo no era impedimento, fue rechazada por un enfermero de la fuerza.

La madres de la joven de 19 años, Gabriela, en diálogo con InformateSalta indicó que su hija sufrió discriminación, en la convocatoria para Voluntarios en el Ejército Argentino, por una cuestión que para ella es más que nada estética.

“Ella bien salió la convocatoria fue con mi mamá a pedir los requisitos, después de ahí empezamos a hacer todo. Ella ya en mayo ya presentó todo. Vos presentas los papeles se fijan si tienes todos los requisitos que tenés, que te piden, arman la carpeta y después te vuelven a llamar”.

La mujer nos cuenta que Antonella fue llamada finalmente el pasado viernes 24 de mayo y fue ahí donde al hacerle la revisión un enfermero, que le realizó peso y talla, observó su ojo izquierdo, en el cual tiene un estrabismo de nacimiento. En consecuencia, le dijo que debía operarse y volver la semana siguiente, por lo que, no la dejó seguir con los otros procedimientos.

“Tenés para operarte hasta el jueves, como si estuviera diciendo ´pagate el colectivo´, no saben que una operación no es tan fácil” recalcó la mujer indignada por la situación. Asegura que habían preguntado en la institución si la condición de su hija era un impedimento, a lo que le habrían contestado que no. Incluso asegura que su hija llevó un certificado oftalmológico que nunca pudo presentarlo.







“En el parto mío ella tuvo una trombosis en su ojo izquierdo, ahora a causa de esto ella tiene dos médicos. Ella tiene 19 años, hizo primaria secundaria y jamás tuvo complejo de su ojo y ese día me apareció llorando en el trabajo” agregó Gabriela a InformateSalta.

De su parte, busca visibilizar lo que le tocó vivir a su hija y que la Fuerza Armada en cuestión ajuste sus requisitos para no romper con la ilusión de muchos jóvenes que como su hija ansiaba formar parte de sus filas. Asimismo nos contó que Antonella se aboca ahora a operarse con el único fin de lograr ingresar.

¿Qué es el estrabismo?

Es un problema visual que hace que los ojos no estén alineados correctamente y apunten en diferentes direcciones. Un ojo puede mirar hacia delante, mientras que el otro se vuelve hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. El giro del ojo puede ser consistente o puede ir y venir. La alineación correcta puede intercambiar o alternarse de un ojo al otro.