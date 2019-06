Cadetes marchan al CCM en contra de la llegada de Glovo

Reclaman que la aplicación cobra aranceles muy por debajo de los que precios que maneja el sector. Además aseguraron que la modalidad es una forma de precarización laboral. “No tienen oficinas, no tienen nada, son una aplicación y nada más” explicaron.

Durante la mañana de hoy, cadetes salteños decidieron protestar contra el servicio de mensajería Glovo, que se encuentra reclutando según su visión a trabajadores sin ningún tipo de control ni permiso y cobrando aranceles muy por debajo de los precios de Salta.

“Ellos te cobran $48 el primer viaje y después $28 y nosotros cobramos $50 cada viaje y no es justo. Encima no tienen nada hecho – refiriéndose a que no tienen oficina - lo tienen en la calle en Plaza 9 de Julio. Nosotros tenemos una base donde resguardarnos del frío de la lluvia” dijo uno de los manifestantes por Radio Vos.

Además, recalcó que los trabajadores de Glovo los obligan a ser monotributistas, le cobran la mochila de $250 y les pagan recién a los 15 días de realizar los viajes. “Hay una precarización laboral. Acá las cadeterías cobramos los viajes y después pagamos nuestra base semanal como las remiseras” agregaron.







Otra de las preocupaciones que elevarán los cadetes de mensajería a la Municipalidad será sobre quien controla a esta empresa internacional, ya que, entienden que si alguno de los trabajadores se accidenta ellos no se hacen cargo. “Pago algo y te bloquean, acá podes ir al Sindicato, a la empresa para que te reconozcan. En Glovo no le podes reclamar a nadie” señalaron indignados.

Finalmente, el grupo de cadetes aseguró que cuenta con el apoyo del Sindicato de Cadetes de Salta y del concejal Martín Del Frari. "Ahora la gente no quiere pagar porque la empresa llega a regalar los viajes y estamos mirándonos las cara todos" concluyó.