Día del Periodista: De la imprenta de Gutenberg a las redes sociales y las Fake News

Hoy, 7 de Junio, se celebra en Argentina el Día del Periodista, recordando aquél primer número de la Gazeta de Buenos Ayres que Mariano Moreno fundara en 1810. Desde la primera imprenta creada por Johannes Gutenberg hace más de seis siglos hasta la actualidad, donde las redes sociales son claves, el periodismo ha evolucionado y los profesionales del oficio también.

Para celebrar el día, desde InformateSalta decidimos hacer honor a la profesión y hacernos preguntas. ¿Cuánto ha cambiado desde aquél origen?; ¿En qué momento se encuentra el periodismo actual?. Los invitamos a conocer qué piensan algunos referentes de la profesión, de tres generaciones distintas, con amplia trayectoria en los diferentes medios.

Néstor Quintana





El inicio de nuestro camino nos lleva a Néstor Salvador Quintana, el “Profe”, quien hasta hace muy poco estuvo compartiendo su sabiduría con los alumnos de la Universidad Católica de Salta. “El periodismo es hermoso, es una cosa muy linda ser periodista, pero para poderlo realizarlo con efectividad tenemos que ser asiduos lectores, tenemos que cultivarnos mucho, porque lo que tenemos que enfrentar es bravo, ahora tenés competidores en las redes sociales, y muchos anónimos”, sostuvo.

En ese marco, recordó sus inicios en los medios, allá por la década del 50 en el diario El Intransigente. “En aquel momento trabajamos con máquinas de escribir, no había grabadores, vos tenías que andar con la libreta anotando, y la entrevista no era exactamente lo que decía, sino que interpretabas al entrevistado, no nos imaginamos hace 40 años que iban a pasar las cosas que están pasando”, agregó.

También contó cómo fue trabajar en la época de la Dictadura. “Fue dura, era muy difícil hay un periodista de El Intransigente Luciano Jaime que lo mataron, había que trabajar con mucho cuidado, si vos tenías un acercamiento en busca de información con la gente de la guerrilla o viceversa un contacto con las fuerzas del orden, siempre corrías muchos riesgos, fue difícil pero con El Intransigente lo hicimos hasta el final”, sostiene.

Federico Storniolo



Algunas décadas después fue el turno de Federico Storniolo, director de InformateSalta, de saltar a la cancha y entrar en contacto con los medios. La realidad tampoco era la de hoy. “Empecé a trabajar en una vieja radio de la Universidad, y empecé redactando partes de prensa en una vieja máquina de escribir, y tipeando los boletines en esa radio, en la cual hice algún programa y hasta fui operador técnico en la radio, hasta que la tecnología nos llevó volver y dedicarnos más en lo digital algo en lo cual no había aprendido nada en la Universidad”.

Sobre el rol del periodista, señaló que se trata de acercar las noticias y dar a conocer los hechos de la realidad. “Es saber interpretar, traducir a lenguaje más llano, acercar hechos, noticiosos, informativos, de alguna manera el periodismo hace un aporte muy grande a la sociedad manteniéndola informada contándole novedades llevándole hechos noticiosos, y también cumple un rol muy importante desde lo institucional en lo que tiene que ver con alguna manera ejercer cierto control sobre acciones de gobierno”, aseveró.

También dijo que permanentemente la tecnología va cambiando y nos obliga a estar a la vanguardia de las últimas tendencias, sin dejar de lado la importancia de chequear la información. “Lo que tiene que haber siempre es curiosidad, y pasión, porque sin pasión es una profesión que hasta podría llegar a ser aburrida, pero si uno lo trabaja con pasión, con ganas, me parece que tiene mucho. Hay que ponerle ganas, creatividad al momento de contar las historias, y eso es lo que nos encanta”, afirmó.

Daniel Gutiérrez

El fin de nuestro recorrido nos llevó a tocar la puerta de radio La Estación 107.9, pero también podría haber sido en el canal local de Cablevisión o en la misma calle. Allí nos recibió Daniel Gutiérrez, periodista, comunicador social y locutor nacional. “Periodista significa preguntar, investigar, estar al servicio de los vecinos, muchas veces nos llaman por reclamos cotidianos, alguna situación particular, ahí aparecemos nosotros para contar historias”, dijo.

Con respecto a su experiencia en el terreno, manifestó que lo mejor es el día a día. “De repente estás cubriendo una nota con un funcionario y tenés que salir corriendo porque hay un choque o un incendio, nos toca estar en los barrios, pisar el barro, y después entrar en la casa de Gobierno y tener un mano a mano con el gobernador, eso es lo lindo de estar en la calle, somos la primera trinchera del periodismo, los que estamos en contacto directo con las noticias y después lo podemos contar”.

Finalmente, les dejó un consejo a los más jóvenes. “Fundamentalmente que lo hagan con pasión primero porque se suele decir que el que hace periodismo no se vuelve millonario, así que si no hay algún fuego interno que lo moviliza que lo piense dos veces porque sino no es tan sencillo hacerlo, y después prepararse, hoy más allá de lo que nos puedan enseñar en la facultad, o lo que aprendamos en la Universidad, uno tiene que ser muy autodidacta”, finalizó.

¡Feliz día del periodista!