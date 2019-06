Habló el representante de Los Nocheros: “Los shows se van a hacer y por eso salgo a hablar”

El manager de Los Nocheros, Alejandro Varela, rompió el silencio anoche y descartó que la banda fuera a suspender alguna de sus presentaciones en medio de la conmoción por la detención del hijo de Mario Teruel por presunta violación.

“Los shows se van a hacer y por eso salgo a hablar”, afirmó el representante de la emblemática banda argentina en El Espectador, en el programa que conduce Ángel de Brito junto a Pía Shaw y Pilar Smith en CNN Radio y luego publicó El Tribuno.

"Lo único que se suspendió fue el show de San Luis, que lo decidimos en conjunto con la gente que nos contrató. Los chicos estaban muy conmovidos y necesitaban un tiempo para asimilar lo que estaba pasando. Estábamos todos en shock pero seguimos adelante”, se sinceró. Por estos días, el grupo salteño acaba de lanzar el disco Sol Nocturno.

Los Nocheros







Varela explicó que los integrantes de Los Nocheros “son profesionales” para dejar todo en el escenario aunque explicó que una vez finalizado el último concierto en Bolivia el ánimo no era el mejor. “En camarines y en el viaje estábamos todos muy callados y tristes”. “No es la primera vez que salen a cantar con un problema”, agregó.

Luego, reveló que llamativamente no existió una juntada para decidir los pasos a seguir. "No hubo una reunión entre todos porque yo estaba en Buenos Aires. Pero Mario me transmitió que no estaba de ánimo para cantar y afrontar estos compromisos. Que necesitaba estar tranquilo y acompañar a su hijo y a su familia en estos momentos".

Además, Varela dijo: “Mi consejo siempre fue no hablar y dejar que las cosas sucedan. Las cosas están claras y no hay mucho que se pueda decir”. Sin embargo, explicó que “entendió” la necesidad de Kike Teruel para referirse al tema.

También el representante se refirió a cómo vive esta situación Álvaro Teruel, hermano de Lautaro e hijo de Mario: "Estamos charlando mucho con él para que pueda procesar lo que está pasando. Es un cantor y necesita cantar no sólo desde lo económico, sino porque él es eso: un cantor. Es un profesional y vamos a ver qué pasa cuando vayan pasando los shows", concluyó.

Respecto de la posibilidad de que haya escraches en los próximos shows de Los Nocheros, el manager expresó: “Vi posteos (en las redes sociales) pero qué voy a hacer. Cada uno es libre de expresarse como quiera. Todos sabemos quiénes somos y no hay ningún motivo para que nos hagan un escrache”.