Condorí: "Yo no maté a Cintia, y no tengo absolutamente nada que ver con su muerte"

Dijo el único imputado por la muerte de la joven en abril de 2011 antes de conocer la sentencia. "Quisiera saber si alguien alguna vez van a buscar esos ADN. Acá a 20 años van a decir ´loco no fuiste vos´ o en todo caso decirle a mi hijo ´che no fue tu viejo´. Necesito que se haga justicia".

Minutos después de las 18, Mario Condorí dijo sus últimas palabras antes de la sentencia del tribunal que decidirá si es el responsable de la muerte de Cintia Fernández. El único imputado en la causa empezó diciendo: “Yo no mate a Cintia, y no tengo absolutamente nada que ver con su muerte y creo que queda demostrado en este juicio. Al margen del resultado a mi favor o en mi contra quisiera saber si alguna vez va a buscar esos ADN. Estoy pidiendo justicia”.

Además durante su última declaración, el imputado sostuvo que durante los alegatos del fiscal escuchó dichos discriminatorios por parte del fiscal. “Habló hasta de clases sociales, cuando Cintia y yo éramos de clases sociales iguales, de orígenes humildes. No sé cuál es la diferencia, un color de piel, una profesión. No sé qué quiso plantear el Sr. Fiscal con eso que sonó discriminatorio”.

Por último, Condorí reiteró que durante el juicio no se lograron presentar pruebas fehacientes que puedan incriminarlo con el homicidio de la joven en abril de 2011. “La fiscalía y la querella basaron sus argumentos a base de dichos, de personas que no me conocen. Hablan de una junta médica, una pericia psicosocial. ¿Yo soy el responsable de la mala investigación? ¿Yo soy el responsable que se haya llevado mal la investigación? No lo entiendo, no entiendo la injusticia que se está haciendo acá conmigo” agregó.

La sentencia se conocerá pasadas las 22 según estipularon los jueces de la Sala IV del Tribunal de Juicio: Norma Beatriz Vera (presidenta), Roberto Lezcano (vocal) y Paola Marocco (vocal interina).