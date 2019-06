Juicio Cintia Fernández: “Ayer encontré justicia, ahora mi hija está en paz”

“Estoy muy conforme con el fallo, con el tribunal que me tocó y con el fiscal, también con mis abogados. Se hizo justicia, algo que venía reclamando hace ocho años, ayer la encontré y ahora mi hijita descansa en paz”, dijo a InformateSalta Ana Fernández, madre de Cintia, luego de que Mario Condorí sea condenado a 23 años de prisión por homicidio.

La mujer además aseguró que durante las audiencias “se descubrieron todas las mentiras, el encubrimiento y todo lo que trataron de embarrar. Estos ocho años fueron muy largos, pero la mentira no se puede sostener todo el tiempo, cayó y salió a la luz la verdad”.







Ya con la voz relajada aseguró que durante los días de juicio hubo mucho trabajo. “Nadie está preparado para encontrar a su hija muerta y cuando eso me pasó a mí en los primeros que confié fue en la Policía y en la justicia, que fueron al final los que me entramparon el camino. La Policía hizo lo que se le dio la gana, encubriendo a este asesino que ya está condenado”.

Consultada sobre el momento en el que el fiscal Ramiro Ramos Ossorio le pidió disculpas durante la exposición de sus alegatos, por no haberle creído, dijo: “Le agradezco porque tuvo que poner la cara por todos los que me traicionaron en la justicia, hablo principalmente del juez Antonio Pastrana, yo confié en él y jueces como esos no deberían existir”.

Finalmente contó que encontró la paz que tanto buscaba para ella y para que su hija descanse en paz, “ahora mi Cintia es libre”.