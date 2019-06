No pierdas tiempo ni plata en los aeropuertos

En los últimos años, al menos 2 veces al mes me he encontrado en un aeropuerto y me han pasado cosas como: perder un vuelo por llegar tarde, pasar 3 horas sentada al frente de un mostrador esperando que abra, ver como me tiraban cremas, perfumes y productos para el pelo, tener que someterme a pruebas con reactivos químicos por no tener los líquidos en bolsas con sistema de cierre, llenarme de ropa encima para que mi bolso de mano entre en el espacio permitido… y podría seguir enumerando por un rato…para que no te pase lo mismo, te regalo esta lista de consejos:

1- Respetá los horarios: Parece una obviedad, pero no todo el mundo lo hace. No es necesario que llegues 5 horas antes, pero es fundamental que tengas en cuenta el tamaño del aeropuerto al que estás a punto de entrar y calcules bien los tiempos. Si es uno pequeño donde operan exclusiva o mayoritariamente vuelos de cabotaje, y no tenés equipaje para despachar, con que llegues una hora antes del vuelo es suficiente.

Por el contrario, en aeropuertos grandes, con muchas compañías operando a la vez, mi recomendación es al menos 2 horas antes del despegue. Y por último, si tu vuelo es internacional, tené en cuenta que tenes que hacer migraciones, así que lo mejor es que estés con toda tu documentación al menos 3 horas previas al vuelo.





2- Llevá solo lo permitido en el equipaje de mano: todos sabemos que no podes llevar un arma de fuego o tijeras grandes en cabina, pero lo que no todo el mundo sabe es que los envases que contengan líquidos, geles o cremas de más de 100 ml, no están permitidos arriba del avión. Y como si eso fuera poco, los envases más pequeños que contengan esas sustancias, deben ir adentro de una bolsa de plástico transparente no mayor a un litro con sistema de cierre. En la mayoría de los aeropuertos nacionales no te lo exigen, pero podrían porque está dentro de la ley, y si me permitís el consejo, no te arriesgues a que te hagan tirar tu crema más costosa.



Curiosidades que SI podés llevar: tijeras pequeñas con menos de 6 cm o de punta redonda, maquinitas de afeitar desechables, alicate, agujas de tejer y coser, pincita de depilar, jeringas.

3- Respetá las medidas del equipaje: tanto el equipaje para despachar como el de mano deben respetar no solo un kilaje especifico que va a depender de tu aerolínea, sino que también tienen dimensiones que cumplir. Por más que esté permitido trasladar hasta 6 kilos en cabina por ejemplo, no puedo llevar 6 kilos de telgopor picado. ¿Por qué? Según lo que hayas pagado, tu bolso de mano debe poder entrar debajo de tu asiento, u ocupar solo un tercio del portaequipaje superior. Tu aerolínea te va a proveer de las medidas específicas y en el aeropuerto vas a encontrar unos atriles que sirven para medir esta capacidad.







ae4- Siempre y ante todo, llevá una sonrisa, un “por favor” y un “gracias”: Los operarios de los aeropuertos SON PERSONAS Y SIGUEN ÓRDENES, si no estás cumpliendo con alguna de las normativas del aeropuerto o de la compañía, que le levantes la voz a la persona que te está atendiendo, no lo va a hacer cambiar de idea, y lo más probable es que termines perdiendo tiempo y pagando extras. Muchas veces no lo haces a propósito, pero si estas en falta: sonreí, pedí disculpas y un consejo sobre cuál es la formas más rápida y económica de solucionar el problema.

Por último, si bien en líneas generales las leyes en todos los aeropuertos del mundo son las mismas, cuando salgas del país SIEMPRE leé las normativas vigentes en el lugar a donde estás por llegar.

Por Agos Nieva para Informatesalta