El Polaco le contestó a Morena Rial después de sus críticas

La semana pasada, More Rial sorprendió a todos al criticar a Karina, la princesita. La hija del conductor de Intrusos participará del Bailando como invitada de Charlotte Caniggia para la salsa de a tres. Por ese motivo, cuando le consultaron acerca de que El Polaco había dejado clavada a Charlotte para irse a bailar con Karina, More fue contundente.

"Es por prensa, les encanta el quilombo a los dos. Les sirve, les sirve el show. No la conozco a ella pero lo poco que sé, no me cae bien. Los comentarios, en general, no son buenos.? Dicen que es bastante mentirosa", aseguró More.

Este jueves, El Polaco le contestó: "Sinceramente, de Morena Rial me parece extraño lo que dijo porque la semana pasada me mandó un mensaje por Instagram para que vaya a tocar al cumpleaños del novio. O sea, la mejor. De mi parte nunca hubo un problema con ella, es raro. Le mando un beso grande, ni idea".

"No voy a tocar en el cumpleaños del novio porque justo ese sábado estoy de gira. Siempre tuve buena onda con ella. Me está pidiendo para que vaya a tocar... ¿qué le pasa? Es más, el año pasado fui a tocar a su cumpleaños, en el 2017, porque estábamos en Córdoba. En realidad me gusta un poquito el quilombo, pero no le contemos a nadie", aseguró el cantante en diálogo con Hay que ver.