Hoy comienza el pago a jubilados y pensionados con el aumento del 10,7% y el medio aguinaldo

En el caso de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, en marzo pasado se anunció un adelanto del aumento por movilidad del 46% para 2019. De este modo, hasta febrero de 2020, los beneficiarios cobrarán $ 2.652 por cada hijo.

Distinto es el caso de las jubilaciones y pensiones. De acuerdo con la Ley de Movilidad 27.426, el porcentaje de aumento será de 10,7%.

El incremento acumulado alcanzará 23,9% -en marzo fue del 11,8%-. De esta manera, a partir del próximo mes la jubilación mínima pasará a $ 11.535.

A su vez, la prestación máxima se ubicará en $76.268 y $84.505, respectivamente.

En tanto, quienes perciben la Pensión Universal para Adultos Mayores (Puam), prestación que otorga Anses a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión, pasarán de los actuales $8.328 a $9.228.

Calendario

Hoy comenzará el pago de los haberes y el medio aguinaldo de Jubilaciones y Pensiones que no superen los $13.103, según este cronograma:

Documentos terminados en 0, lo harán hoy; terminados en 1 mañana; en 2 el miércoles 12; en 3 el jueves 13; en 4 el viernes 14; en 5 y en 6 el martes 18; en 7 y 8 el miércoles 19; en 9 el viernes 21.

Jubilaciones y Pensiones que superen los $13.103:

DNI terminados en 0 y 1 el lunes 24; en 2 y 3 el martes 25; en 4 y 5 el miércoles 26; en 6 y 7 el jueves 27 y en 8 y 9 el viernes 28.

Las fechas de AUH son las mismas que para las asignaciones por Embarazo y quienes cobren en el banco o por cajero automático tendrán depositados sus haberes en las siguientes fechas, teniendo en cuenta la terminación del número de documento.

Terminado en 0, el lunes 10; en 1 el martes 11; en 2 el miércoles 12; en 3 el jueves 13; en 4 el viernes 14; en 5 el martes; en 6 el miércoles 19; en 7 el viernes 21; en 8 el lunes 24; en 9 el martes 25.

Asignaciones Familiares:

DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el jueves 13; en 2 y 3 el viernes 14; en 4 y 5 el martes 18; en 6 y 7 el miércoles 19; en 8 y 9 el viernes 21.

Becas Progresar:

DNI terminados en 0, por banco el lunes 10 y por correo el miércoles 12; en 1, el martes 11 (B) y el jueves 13 (C); en 2, el miércoles 12 (B) y el viernes 14 (C); en 3 el jueves 13 (C) y el martes 18 (C); en 4 el viernes 14 (B) y el miércoles 19 (C); en 5 el martes 18 (B) y el viernes 21 (C); en 6 el miércoles 19 (B) y el lunes 24 (C); en 7 el viernes 21 (B) y el lunes 24 (C); en 8 el lunes 24 (B) y el martes 25 (C); en 9 martes 25 (B) y (C).

La Anses informó a los beneficiarios que tanto el próximo lunes 17 (paso a la inmortalidad del General Güemes), como el jueves 20 (Día de la Bandera) no habrá pago debido a los feriados nacionales.