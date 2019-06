Caso Jimena Salas: “Queremos que se efectivicen medidas”

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo abrirá un sumario administrativo interno, en base a ciertas actuaciones llevadas adelante durante la investigación del homicidio de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017.

Según trascendió, una de las irregularidades observadas durante el proceso por parte del fiscal interviniente, habría sido la entrega del cuerpo de la víctima para su posterior cremación a pedido del marido Nicolás Cajal. Por otra parte, se supo que durante la investigación, personas clave del entorno de Salas no fueron interrogadas ni convocadas como testigos.

Al respecto de esta decisión el abogado de la familia Salas, pedro Arancibia, se refirió a la medida en diálogo con FM Aries quien en primer lugar confesó que ésta y otras resoluciones del procurador “las tengo por conocimiento a través de la prensa (…),en ningún momento hasta ahora fuimos notificados, ni del cambio de fiscales, ni del apartamiento del doctor Paz, ni tampoco ahora de ningún sumario, que en realidad no nos tendrían que notificar nada porque es una cuestión interna, pero sí del cambio de fiscales por lo menos, me parece”.

En cuanto a estas acciones en torno a la causa, Arancibia espetó que si Cornejo “entiende que hay que remover fiscales o remover personal, para que esto realmente tenga un impulso, me parece que está bien; si él entiende que internamente ellos tienen un problema, ojala lo solucionen rápidamente”.

No obstante, el abogado espetó: “queremos que realmente se efectivicen medidas, se diga; bueno, esto es lo que se está haciendo ahora, esto se venía haciendo mal y se nos explique, se fundamente esa situación”.

Para tal punto, Arancibia consideró algo importante que se pudiera dar un encuentro con el Procurador, a fin de tener un diálogo más directo. “Para nosotros es muy importante un diálogo con el jefe de los fiscales para que nos explique de qué van todas estas situaciones, que como digo, tomamos conocimiento solamente por los medios lamentablemente”, solicitó.

En cuanto a la cremación del cuerpo de Jimena Salas, el abogado de su esposo reconoció que “al no tener el cuerpo, lo que no se hizo hasta ese momento ya no se puede hacer”. Con respecto a la autorización del fiscal, añadió: “Si el fiscal decide que ya no hace falta tener, contar con el cuerpo preservado para seguir examinándolo, yo creo que da igual que se lo creme o que se le dé sepultura de otra manera”.