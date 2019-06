El frente kirchnerista estaría listo para la presentación del miércoles

El ex diputado nacional con mandato cumplido, José Vilariño, explicó cuáles serán los partidos y movimientos sociales que conformarán el espacio. Luego de su presentación en la Justicia Electoral realizarán una presentación oficial.

A 48 horas del plazo de presentación de listas, el frente kirchnerista anunció quienes serán los partidos y movimientos sociales que lo conformarán: Partido de la Victoria, Kolina, Frente Grande, Partido CET (Cultura, Educación y Trabajo), Partido del Trabajo y del Pueblo, Frente Salteño, la izquierda Popular y el MPU; Partido Intransigente, Partido Patriótico Popular, CCC, Barrios de Pie y Movimiento Evita.

“Todos estos partidos somos los que vamos a integrar el frente nacional. Hoy vamos a estar firmando los papeles y el miércoles lo vamos a presentar públicamente en el sindicato de SUTHIAGA. En los papeles está organizado, roles, apoderado, encargado financiero y técnico, reglamento electoral, todo lo organizativo que tiene ver con un frente, para cumplir con el plazo del 12 y el 22 presentar las listas” explicó José Vilariño, uno de los referentes en el programa 7PM por FM Pacífico.

En cuanto a las listas de candidatos, el ex diputado nacional sostuvo que aún no están definidas, salvo la de Sergio Leavy, ya que será el siguiente paso luego de la presentación de listas. “Es un referente del espacio político y nuestro candidato a gobernador. Del resto, todas son aspiraciones legítimas que se irán ordenando luego de la presentación del frente. Nosotros como partidos vamos a proponer hombres y mujeres y las otras fuerzas también lo harán. Trataremos de buscar el camino común y si no es factible estarán las PASO como un instrumento” agregó Vilariño.

Sin dejar de tener en cuenta que la intención es que el frente nacional se replique para las elecciones provinciales dijo: “Vamos a construir un frente que va a tener el mismo nombre que el nacional, con lo cual tendremos que tener consentimiento del frente nacional y de sus candidatos”.Ser

Finalmente, Vilariño sostuvo que existen varios justicialistas que hoy se agregaron a sus filas como el diputado Pedro Sández y Sergio Cisneros. Mientras que permanece en duda si efectivamente Lucas Godoy se sumará al espacio con la posibilidad de ser precandidato a diputado nacional y con la condición que debe apoyar el frente Fernández – Fernández a fin de evitar la dualidad. “Los que tengan la voluntad de juntarse en el frente provincial deben estar en el nacional, porque si no estamos jugando a una dualidad a un oportunismo” concluyó el dirigente kirchnerista.