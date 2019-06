Agente de tránsito salvó la vida de un menor en el microcentro

Barrientos dialogó con Salta Directo ycontó que ayer vio como personas pedían auxilio sobre la vereda de calle España al 700, casi en la puerta de las oficinas de Gasnor. El no dudo en acercarse y si bien en un primer momento pensó en llamar al 911,finalmente se puso en la tarea de darle los primeros auxilios al pequeño niño que estaba con su madre.

“Estaban pidiendo auxilio, había un bebé, un nenito de aproximadamente de 3 añitos, se estaba ahogando con un caramelo, iba a llamar al 911 y dije, no. Ahí nomas lo agarré, con la desesperación que tenían, le hice los primeros auxilios”.



Cuenta que lo puso pecho para abajo, empezó a pegar palmaditas de las dos partes; de delante, de atrás y después le presionó las manos en el pecho y ahí arrojó el caramelo.

“No entraba en sí, estaba moradito, encima el bebito no era de acá, eran de Orán. Venían a hacerse revisar en Salta. La madre no te digo nada como estaba, la desesperación que tenía, no quería ni ver ni nada. En esa desesperación menos mal que entró en sí el chiquito, ya no podía ni respirar, así que gracias a Dios, hice lo que pude, lo que me enseñaron en Tránsito y así que pudo salvarse” concluyó.