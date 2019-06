Mimessi criticó la pésima situación de Tartagal: “Nunca la vi así”

El diputado Mario Mimessi aseguró que tiene las calles sucias y las malezas altas. Dijo que hay una falta de conducción “terrible” devenida del hecho que tiene un intendente que no fue elegido por la gente. Ratificó las ambiciones de gobernar la ciudad.

Con duras críticas al gobierno municipal, Mario "Gatito" Mimessi, diputado provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Salta, ante los micrófonos de FM Aries, aseguró que la ciudad está con las calles sucias y con las malezas más altas que nunca.

“Soy de Tartagal, y jamás la he visto en la situación que está hoy”, manifestó, a la vez que indicó que hay una falta de conducción 'terrible' devenida del hecho que hoy tiene un intendente que no fue elegido por la gente, y al cual no le reconoce legitimidad ni autoridad.

En ese marco, apuntó contra los hermanos Sergio y Eduardo Leavy, a quienes acusó de hacer una PYME familiar del poder. “Se han pasado la intendencia de hermano a hermano vulnerando la libertad del pueblo que es el que debe elegir al intendente, incluso a nosotros nos llevó hasta hacer un amparo ante la justicia”, manifestó.

Asimismo sostuvo que “lo único positivo es que cada vez falta menos para las elecciones, y la gente va a poder elegir legitima y democráticamente a su intendente, es decir a través del voto”.

Por último, agregó que el radicalismo tiene sanas aspiraciones y ambiciones de gobernar Tartagal, es decir, de competir para ganar la intendencia. “Ya llegará el momento de estudiar los nombres, sobre todo que es lo que espera la sociedad, para ver quien será el candidato a intendente de la ciudad”, finalizó.