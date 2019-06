“No robes aquí”, le reprochó a un ladrón de 15 años, y éste lo asesinó

Fabio Leandro More tenía 28 años y vivía en el barrio Reconquista, provincia de Santiago del Estero, junto a su abuela Luisa, de 92. En el barrio lo conocían como “Nachi”. Había quedado con su abuela, luego de que su madre falleciera cuando era adolescente. Desde ese momento, trabajó en la construcción y se dedicó a cuidar a Luisa.

Sus familiares lo definieron como “una persona que no tenía problemas con nadie ni se metía en problemas”.

La vida de More quedó truncada abruptamente. Eran aproximadamente la 1.30 de ayer cuando estaba reunido con un grupo de amigos compartiendo unas cervezas en la plazoleta que ubicada en el paseo 1° de Mayo, entre Juncal y París, del barrio Reconquista.

De acuerdo con ocasionales testigos, More habría divisado a un jovencito de 15 años, residente en el barrio 8 de Abril, merodeando en la zona en actitud sospechosa. Le invitó una cerveza —ya que eran conocidos— y le dijo que se fuera a dormir. Luego le advirtió que “no se mandara ninguna macana en el barrio”.

Pero el adolescente de 15 años, lejos de hacer caso y retirarse del sitio, habría interceptado a una mujer. La habría amenazado con un cuchillo y robado bienes. La situación fue advertida por More, quien no dudó ni un momento en defender a la víctima y enfrentó al malviviente.

“¿Chango qué haces? Te dije que no hagas macanas. No vengas a robar aquí. En este barrio no”, le reprochó More al agresor. El atacante, enfurecido, extrajo de entre sus pertenencias un arma blanca y le asestó dos cuchilladas en el cuerpo.

Una de las heridas fue en una tetilla, la que habría sido la letal. Tras el ataque, el menor se dio a la fuga con rumbo desconocido, mientras que los vecinos alertaron a la Policía sobre el ataque. Fabio cayó al pie de un árbol, donde comenzó a desangrarse. Posteriormente quedó inconsciente.

Fue trasladado en un patrullero al hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde ingresó sin vida.

El cuerpo de More fue trasladado a la morgue judicial del CIS La Banda, donde se le practicó la autopsia correspondiente. Intervino la Comisaría Comunitaria 3 y Homicidios Capital.

“Lo hinqué a uno allá”

Corría desesperado por la calle, tratando de encontrar un lugar donde ocultarse. Tenía entre sus manos un cuchillo sierrita manchado con sangre y estaba conmocionado, tratando de huir.

El adolescente de 15 años, residente en el barrio 8 de Abril, se encontró con dos motociclistas, quienes le preguntaron “qué le pasaba”. Les respondió: “Lo hinqué a uno allá”.

Los efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos lograron aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la sede de la Comisaría Comunitaria 8.

El arma homicida fue encontrada por los peritos en cercanías del lugar donde se produjo el fatal ataque.

Le perforó el corazón

El cuerpo fue sometido a una autopsia, a cargo del médico forense Dr. Daniel Daud. Fuentes ligadas con la causa revelaron que el profesional determinó que la víctima presentaba dos heridas de arma blanca en el pecho, una de las cuales le perforó el corazón.

“No molestaba a nadie ni tenía maldad”

“Fabio era una persona que se dedicaba a cuidar a su abuela. No molestaba a nadie ni tenía maldad. Su madre murió cuando era chiquito y su abuela lo crió, por eso era una persona muy buena”, remarcaron los vecinos.

En referencia con lo que sucedió en la noche fatal indicaron: “Él se juntó a tomar con sus amigos cuando había mantenido una discusión con el chico, al que lo conocían en la zona y terminó así.

Estuvo más de 40 minutos tirado en el suelo herido. No se pudo hacer nada por él. Prácticamente, estaba muerto aquí”.

Además, agregaron: “Esperamos que se haga justicia y que el culpable sea detenido por este hecho”.

Se analiza futuro del homicida

Se conoció que el fiscal Sebastián Robles, con las pruebas recabadas hasta el momento en la investigación del crimen de Fabio More, analiza el futuro procesal del presunto homicida.

Cabe remarcar que allegados al asesino atacaron a pedradas a policías.