Caso Teruel: La víctima complicó al acusado y pedirán que se amplíe la imputación

La situación judicial de Lautaro Teruel, acusado de abuso sexual y exhibiciones obscenas en perjuicio de una niña se agrava con el correr de los días, ahora no sólo le negaron un pedido de prisión domiciliaria sino que la víctima, que hoy tiene 16 años, amplió su declaración y dio muchos detalles nuevos.

“Ella dijo ´siempre me hacía eso´ y cuando le pidieron que explique qué era eso relató los abusos, la declaración fue mortal para el acusado y esto va a obligar a la fiscalía a ampliar la calificación, no me cabe la menor duda de que también tiene la responsabilidad de corrupción de menores”, dijo el abogado Santiago Pedroza por Radio Vos.







Aseveró que se trata de “hechos que se cometieron de forma ininterrumpida durante un año y medio casi todos los fines de semana”, que incluso llevaron a la víctima a naturalizar el abuso ya que con la ayuda de los profesionales pudo entender que otros vejámenes a los que fue sometida también constituyen un abuso.

Consultado sobre la posibilidad de que su familia no haya advertido lo que ocurría el abogado seguro que “nadie se dio cuenta, la víctima comenzó a manifestar problemas tiempo después, comenzó a marcarse, dejar de comer y no sabían a qué atribuirlo, nunca sospecharon eso”.







Nueva denuncia

Respecto a la nueva denuncia, que le será notificada mañana al acusado, aseguró que no tuvo contacto con la víctima pero si sabe que formalizó su acusación en la justicia. “el mismo Teruel nombra ese caso en los audios”, aseguró y luego disparó “acá se percibe un hecho patológico en el manejo de su sexualidad. El audio aportado por la menor también sirve de prueba para esta nueva denuncia”.