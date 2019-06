Marcos Peña explicó las razones de por qué Pichetto es el candidato a vicepresidente

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, explicó las razones del llamado al senador Miguel Ángel Pichetto para integrar la fórmula presidencial junto a Mauricio Macri. Aseguró que la decisión ha resultado del consenso entre el PRO, UCR y Coalición Cívica.

“Venimos dialogando con el radicalismo y la Coalición Cívica, quienes incluso habían realizado un planteo formal de la necesidad de buscar apertura y de buscar referentes. Lo venimos charlando intensamente con ellos, entendiendo siempre que era una decisión que tenía que tomar Mauricio porque era una decisión muy personal del presidente” indicó el funcionario nacional.

Además, Peña explicó que no se convocó a Pichetto por la cantidad de votos que pudiera aportar sino en términos de representación política. “Lo que representa esta fórmula es la búsqueda de ampliar el espacio a la gente que no solo apoya a Cambiemos sino que por ahí tiene una perspectiva distinta, pero que comparten los mismos valores: de una democracia con libertades, con república fuerte, con instituciones fuertes y no el autoritarismo populista que gobernó durante muchos años de la Argentina” agregó.

Por último, el jefe de Gabinete nacional indicó que no le han pedido que Pichetto cambie sus ideas sino que se sume a un equipo para seguir transformando la Argentina. “Ha marcado un compromiso muy claro en una Argentina que se consolida entorno a una democracia más fuerte, con instituciones más fuerte y que al mismo tiempo avanza hacia la integración al mundo. Lo que se pretende es ser un lugar de diversidad en un contexto de diálogo” concluyó.