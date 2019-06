La fórmula Macri – Pichetto “es sólo un gesto político para debilitar a Alternativa Federal”

El ministro de Economía de la provincia dijo que el anuncio del presidente Macri, sobre su vicepresidente, el senador Pichetto “es más gestual que político, porque no hay un aporte de votos de parte de Pichetto. No tiene un anclaje territorial, y no tiene incidencia en los gobernadores”.