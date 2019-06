Ilusión cuerva: “Trabajamos todo el año para este momento”

Federico “Bocha” Rodríguez, la muralla de la última línea, se destacó en los últimos partidos y fue fundamental para sellar la portería de Peggini. De cabeza y con firmeza evitó los embates de los misioneros y el próximo domingo tendrá asegurado su presencia en la final.

Bocha, en diálogo con InformateSalta aseguró que la llave no está cerrada. “Trajimos una victoria que es muy importante pero faltan 90 minutos donde puede pasar cualquier cosa, no nos podemos confiar. Tenemos estos días para prepararnos de la mejor manera, nosotros tratando de recuperarnos y el técnico planificando la mejor estrategia”, confirmó.

El defensor fue el responsable que el arco de Mauricio Peggini, se mantuviera en cero. “Yo creo que si nos convertían ese gol nos iba a costar mucho porque a esa altura del partido jugar en desventaja se iba a hacer difícil. Fueron 15 minutos muy duros pero después lo pudimos equilibrar y con el gol ya fue otro partido. Y en el segundo tiempo jugamos muy concentrados, les tapamos todas las salidas y hasta pudimos ganar por más ventaja”, aseguró.

Para el “Bocha” la campaña no fue fácil. “Llegar a esta instancia nos costó cada partido y lo sacamos adelante porque los de arriba andaban muy bien y eso hacía que todo parezca fácil pero no lo fue, fuimos partido a partido y hoy tenemos una posibilidad muy linda y hay que saber disfrutar este momento, nos preparamos para esto y está en nosotros saber aprovechar esta oportunidad que supimos conseguir”, dijo.

También comentó que saldrán a buscar el triunfo y aseguró que no se van a meter atrás. “Nosotros vamos a jugar como lo hicimos siempre. Este grupo se ha caracterizado a lo largo de todo el campeonato por salir a ganar todos los partidos, si bien nosotros tenemos una ventaja mínima no nos podemos confiar y vamos a buscar sacar una ventaja mayor en los primeros minutos del partido, no nos vamos a meter atrás porque nuestro juego siempre ha sido ir al frente”, destacó.

Sobre el plantel señaló que son un grupo unido. “El grupo está focalizado y comprometido con el objetivo final, tenemos que estar tranquilos, sabemos del entusiasmo de la gente y esta bueno, que lo disfruten pero nosotros somos conscientes de que todavía faltan 90 minutos, que no conseguimos nada y vamos a salir a jugar como si hubiéramos empatado allá”.

Por último le mandó un mensaje a los hinchas. “Nos queda un solo partido, trabajamos todo el año para este momento y trataremos de no dejar nada librado al azar para sacar un buen resultado”, finalizó.