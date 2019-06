Fue desalojada con sus cinco hijos y ahora vive en una carpa en Villa Floresta

Marina Giménez tiene 26 años y cinco hijos, hace días que fue desalojada de la casa que alquilaba porque ya no podía pagarla, desesperada terminó asentada en un terreno de Villa Floresta y actualmente vive dentro de una carpa.

Su marido tiene trabajos temporales en una maderera y su situación es desesperante. Con bajas temperaturas no tiene donde acobijar a sus hijos y teme que se enfermen. El más pequeño tiene tres meses y el mayor 10 años.







“Me retrasé tres meses en pagar el alquiler y me pidieron que desocupe la vivienda, me tuve que venir a este terreno pero no tengo nada, una señora del comedor del barrio nos donó bloques pero necesitamos chapas y cemento para levantar una pieza”, contó la joven a InformateSalta.

“Mi marido es el papá de mis dos hijos más pequeños, pero se hace cargo de los cinco porque el padre de los otros no les da nada. Ahora conseguir trabajo estable es muy difícil y eso nos llevó a estar hoy así. Hace mucho frío y estoy con los chicos en la calle”, relató.

La joven apela a la solidaridad de los salteños que puedan donarle materiales, ropa de abrigo, muebles y alimentos. Aquellos que quieran ayudarla pueden comunicarse al 3875497937.