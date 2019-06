Micaela la joven brutalmente patoteada viajará a Buenos Aires para otra operación

Pasaron dos meses desde que Micaela, una joven del barrio Norte Grande, fue brutalmente golpeada por unas vecinas cuando iba a la parada del colectivo. Con patadas y pedradas le fracturaron la cervical y luego de una grave infección hoy se recupera pero volverán a operarla de la tráquea y el esófago en Buenos Aires.

Su abuela contó por los micrófonos de Telefé Salta que están viviendo los peores momentos de sus vidas. “Está muy flaquita, bajó como 20 kilos y sufre de depresión, los médicos hablaron con ella le dijeron que todo esto es por su bien y que pronto podrá volver a hablar y comer”.

Le explicaron que tramitarán un turno en el Hospital Argerich, “me dijeron que la Oficina de Asistencia Social pagará mis pasajes y demás pero yo quisiera llevarme a mi otro nieto porque es enfermero y entiende de cuidados. Tengo hipertensión y soy diabética, una mala noticia me descompensa, realmente estamos pasando momentos muy difíciles”.







La dificultades no sólo son de salud, sino también económicas, “con mi familia vivimos de las ganancias de un almacén que apenas nos da para comer, por falta de pago me cortaron el gas y tengo miedo de que me retiren el medidor. Necesito 80 pesos diarios sólo para pagar los colectivos e ir a verla”, detalló.

La familia está desesperada porque desde el Hospital San Bernardo les piden cremas y spray para la joven que tiene escaras. “Las cremas para que su cuerpo sane y no salgan nuevas salen como 800 pesos, ya no sé de dónde sacar el dinero para poder comprarlas”.

Visiblemente quebrada la mujer dijo que le pidieron se muestre entera para consolar a su nieta pero asegura que no puede controlar las lágrimas. “Ella es mi nieta, es mi hija, yo la crié, no sé cómo ayudarla, no puedo llevar a casa y necesito recursos para que tenga una pronta recuperación”,