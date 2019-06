Video indignante: tenía su bebé en brazos y la novia de su ex la atacó a golpes

Estefanía es una joven madre que, desde hace un tiempo, viene sufriendo el hostigamiento de su ex pareja y padre de su nena de dos años. Sin embargo en el último tiempo también vive en carne propia el maltrato de la actual novia de su ex y de la familia de ella.

Pese a que ambos tienen una restricción perimetral que le impide acercarse a ella y a su hija, ninguno la cumple. Y, de hecho, en las imágenes que quedaron registradas en esta oportunidad se ve cómo la actual novia del joven la increpa y golpea mientras Estefanía carga a su hija en brazos.

En el video se puede ver cómo una mujer con campera negra se acerca a Estefanía y la increpa diciéndole que deja a la nena. Como esta se resiste, la agarra de los pelos y la tira al piso mientras la menor llora.

En ese momento ingresa un joven a escena, el padre de la criatura, y con mucha calma intenta separar a su novia y agresora de su ex mujer. En otra de las frases que se escuchan, la violenta le reprocha a Estefanía que ella no le deja ver su hija a su ex pareja.