Un jardín maternal habría discriminado a una nena por tener síndrome de Down

Lorena es mamá de Manuela, una pequeña de 4 años con síndrome de down, que denunció al jardín maternal Mini Mundo a través de las redes sociales por no dejar que su hija participe en un acto escolar luego de haber ensayado y adquirido la vestimenta correspondiente.

“Manuela es mi hija, tiene 4 años, tiene síndrome de Down. Todo esto salió a la luz porque hemos vivido un hecho bastante triste la semana pasada y no quiero que haya más Manus, por eso es que estoy haciendo esto" indicó por Radio Vos la mujer.

En este marco, la mamá indicó que todo marchaba bien hasta que comenzaron los preparativos para el acto de Güemes que se iban a hacer esta semana. "Ese acto es en un Teatro, para lo cual estuvo ensayando durante la semana, me mandaron una lista con un pedido del disfraz y posterior a eso, dos días antes, me manda a decir que Manuela es la única niña de la sala que no sale” indicó aclarando que esto es lo que le manifestó la acompañante terapéutica de la niña.







Tras esta novedad, se acercó al Jardín en busca de una explicación pero no supieron darle un justificativo. En consecuencia, debió comunicarse con la directora vía telefónica. “Me dijo que las reglas de la institución, con otras palabras, son esas. El primer acto no sale ningún niño con discapacidad. Entonces yo le propuse de que Manuela vaya con su disfraz de paisana y que por lo menos intentemos y veamos cómo se sentía ella. A lo que cual ella me dijo que yo estaba exponiendo a un trauma a mi hija, lo cual no me parece. Conozco a mi hija mejor que nadie y quería por lo menos intentarlo y que ella se sienta parte de sus compañeros, eso me parece incluir a alguien y no mirar desde abajo en el Teatro como ellos me lo proponían”.

Finalmente la mamá ante esta actitud discriminadora, decidió sacar de la institución a Manuela. Lamentó que aún se den estos hechos discriminatorios y decidió postear su relato para que no haya más casos como este.

Anticipó que ya se puso en contacto con asociaciones que protegen a las personas con Síndrome de Down y está asesorándose. “Respeto lo que cada uno quiera decir, mi idea no es perjudicar a nadie pero no puedo permitir que esto siga pasando” concluyó.