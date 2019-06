Elecciones presidenciales, ¿cómo van quedando las fórmulas?

Mauricio Macri – Miguel Ángel Pichetto

El presidente busca su reelección en medio de la crisis económica. Ayer de manera sorpresiva anunció que el peronista Miguel Angel Pichetto acompañará la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, nueva denominación del frente Cambiemos. Hoy ya se mostraron junto en la quinta de Olivos.







Roberto Lavagna – Juan Manuel Urtubey

La fórmula presidencial fue anunciada este mediodía. De esta manera, entre el economista y la primer mandatario salteños crearon Consenso Federal 2030. “La mayoría de los argentinos necesita y reclama un espacio electoral que sea una alternativa superadora que les permita comenzar un camino de crecimiento, de justicia social y de unión para salir de la tremenda crisis que afecta a nuestra industria, a nuestras pymes y fundamentalmente al pueblo” indicaron en una comunicado.







Alberto Fernández – Cristina Fernández

La fórmula fue anunciada el pasado sábado 18 de mayo a través de un Twitter de Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidente colgó en sus redes un video con estética cinematográfica en el que anunció que iría como segunda en una fórmula encabezada por Alberto Fernández.

Sergio Massa – sin vice confirmado

El líder del Frente Renovador anunció este miércoles un acuerdo con el frente kirchnerista. Habrá un programa de gobierno y una coalición de partidos para enfrentar a Macri. En las próximas semanas decidirán si se enfrentarán en las PASO, ya que el dirigente no tiene intenciones de bajarse de su candidatura.







Nicolás del Caño, vice Romina del Plá, PO

A principios de junio, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) oficializó su fórmula presidencial conformada por Nicolás del Caño y Romina del Pla. El frente, compuesto por el Partido Obrero, Partido de Trabajadores por el Socialismo, Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.







Manuela Castañeira, vice Eduardo Mulhall

El nuevo Movimiento al Socialismo proclamó a Catañeira como precandidata a presidente y a Eduardo Mulhall como vice. La dirigente tiene 34 años, planteó el desafío de convertir a la izquierda en una alternativa al “fracaso” del macrismo y al kirchnerismo “conservador”. "La gran crisis que atraviesa nuestro país está caracterizada por el fracaso del gobierno de [Mauricio] Macri, de un gobierno de empresarios para empresarios" dijo durante el lanzamiento.

Daniel Scioli

El ex gobernador bonaerense lanzó su postulación a mediados de abril, dijo que competiría dentro de Unidad Ciudadana sin importar si Cristina Kirchner también decidía a presentarse. "No soy analista político, soy analista de la realidad, de lo que pasa, y tengo muy claro por donde viene la demanda de la gente: no puedo estar pensando en qué es lo que hacen los demás. Yo analizo el contexto, y voy a competir a la cancha" dijo hace pocos días en una entrevista.







Juan José Gómez Centurión

El ex titular de la Aduana y ex director del Banco Nación durante el gobierno de Macri se presenta como una alternativa de la derecha republicana. Lanzado con el sello Nos busca atraer al electorado alejado de Cambiemos.

Jose Luis Espert, sin vice confirmado

El economista fue uno de los primeros en lanzar su precandidatura presidencial. Iba a competir en las internas con Alfredo Olmedo, pero el salteño se bajó de la carrera electoral. Se presenta bajo el Frente Despertar con el apoyo de de los partidos UCEDE y UNIR. "Yo creo que el espectáculo que está dando la política tradicional, a la cual no pertenezco, es promiscuo, unos que estuvieron con otros y después cambian .Massa estaba cercano a Macri y pasa a las filas del Kirchnerismo, Pichetto que fue punta de lanza del kirchnerismo ahora va con Macri. El macrismo, que decía no vuelve más, ahora tiene adentro al kirchnerismo. La verdad es una cosa dantesca".