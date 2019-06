El testimonio de Marcela Baños: "Me drogaron y me violaron"

Marcela Baños visitó Intrusos este miércoles para hablar sobre Pasión de sábado y el malestar que ella sintió porque el programa no tuvo ningún reconocimiento en los Martín Fierro. Pero en el medio de su relato, la conductora se refirió a por qué se dio su salida de Intrusos hace unos años y qué relación tuvo eso con Luis Ventura, el presidente de APTRA.

Baños se fue del programa que conduce Jorge Rial en 2014, en el medio del escándalo por la paternidad de Ventura con la vedette Fabiana Liuzzi. En ese momento, el entonces panelista de Intrusos hizo un fuerte descargo en el que contó que le había pedido a Liuzzi que interrumpa el embarazo. Al día siguiente de ese programa, Marcela Baños decidió renunciar.

Cinco años más tarde, contó sus motivos: "Yo no me fui por el aborto, yo me fui porque él trató mal a una mujer y yo no lo soporté. Cuando yo tenía 21 años conocí en el colectivo a alguien que me dijo que iba a estar en Miss Argentina. Pero me hicieron el entre. Empezó todo muy lindo, y resulta que me salvé de caer en manos de gente muy mala pero aún así tuve que atravesar algo muy difícil".

"En una casa donde vivía conocí a un hombre y dos mujeres, me dijeron que me iban a enseñar a desfilar. Cada vez que me juntaba con ellos me daban un té, con el que me drogaban. Yo caía dormida. Eso sucedió varias veces, una de esas me desperté y tenía una persona encima mío. Es terrible para una mujer aceptar que fue violada", expresó entre lágrimas.

Baños se refirió nuevamente a Luis Ventura: "Yo no tengo nada contra él en lo personal entonces yo pensé que lo más fácil era irme, porque no pude hacer oídos sordos a lo que me había pasado a mí. No estaba preparada para ordenar mi cabeza".

Además, la conductora contó por qué no lo pudo decir antes: "Lo puedo hablar porque pasaron veinte años de esto, en ese momento no hubiera podido explicar absolutamente nada. Aceptar, entender todo eso, para mí fue muy difícil. Por eso Pasión para mí siempre fue muy importante. La cumbia para mí siempre fue alegría, la gente me saluda con mucho cariño en la calle".

"Yo estoy segura de que me salvé de una trata. Yo me tuve que preguntar un día ’¿Esto me pasó? ¿Es real?’. Pasé por situaciones muy oscuras, oscurísimas. Mis viejos se están enterando en este momento. Es muy difícil contárselo a sus padres. Tuve que sacar la fuerza de donde no la tenía. No se lo pude decir a nadie. Antes te juzgaban, no es como ahora", aseguró.

