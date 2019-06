Scaloni mantiene una duda para el debut en la Copa América

La Selección Argentina sigue con la preparación para el debut en la Copa América de Brasil ante Colombia, del sábado a las 19.00 en el estadio Arena Fonte Nova de San Salvador de Bahía.

En la práctica de miércoles, luego de realizar tareas de gimnasio, hubo fútbol en espacios reducidos con tres equipos. Lionel Scaloni no paró un once, por lo que sigue manteniendo la misma duda, que es la presencia de Leandro Paredes o Roberto Preyra en la mitad de la cancha, aunque el ex-Boca corre con ventaja. Sergio Agüero, Nicolás Otamendi Esteban Andrada, son algunos de los que no participaron de este último ejercicio, aunque desde el cuerpo técnico aseguraron que ninguno entrenó diferenciado ya que realizaron el resto de la práctica con normalidad.

Este jueves, siempre y cuando el clima acompañe, el entrenamiento será a puertas cerradas desde el estadio para hacer reconocimiento de campo. Si llueve, para preservar el terreno, seguirán haciéndolo en Vitoria.

Hasta el momento, once para enfrentar a Colombia son: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Paredes o Pereyra; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María.