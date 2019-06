Día del Padre: Conocé la historia de Ramón, un papá que crío a su hijo solo

En busca de agasajar una vez más a los papás en su día hoy acercamos a través de la historia de Ramón, el reflejo de muchos otros tantos hombres, que de una forma u otra se convierten en héroes de sus propias vidas y ante los ojos de sus propios hijos.

Corría el año 1998 cuando Ramón Rojas, que dedicaba sus horas a operar en una radio local tuvo un golpe duro. Su pareja en ese entonces de un día para el otro lo dejó a cargo de su pequeño hijo Nahuel y ahí el mundo giró 360º.

“Tuve que dejar el trabajo de todo el día, del turno de día, para encontrar otro de turno noche, como para poder estar más tiempo con él. Era chiquito y bueno me ayudaba mi papá, me ayudaban mis hermanos. Tenía que coordinar con mi hermana, mi hermano, no podía con el tema de guardería y esas cosas porque no me daba por la cantidad de horas que trabajaba era mínima, eran 4 horas y no me daba”.







Pero la cosa se iba poner más dura en cuanto a la economía, si bien el dinero que ganaba le alcanzaba para sostenerse ambos, pagar el alquiler en la crisis del 2001 se hizo insostenible y las puertas de su casa paterna se abrieron para ambos hasta el día de hoy.

“Un momento, en lo que fue la crisis del 2000, ya no podía sustentar un alquiler, así que ahí mi padre me abrió sus puertas y bueno me fui a vivir con él. Primero estaba alquilando una casa, después alquile un mono ambiente y lo tuve que dejar” recordó.

A los 4 años de Nahuel, empezó la lucha por conseguir el documento de identidad de su hijo, ya que cuando su madre lo dejó aún no habían resuelto los papeles que permitirían registrarlo y tener su DNI. Esta lucha duró hasta los 6 años y posteriormente consiguió la tenencia definitiva.

Nos contó que él quería ser un padre presente: “yo quería estar todo el tiempo que podía con él, tuve que suspender muchas cosas, los amigos…los tiempo que yo tenía cuando estaba con mi pareja eran diferentes, yo me dedicaba a trabajar. Lo llegue a llevar a mis trabajos, lo llevaba, lo ponía en el cangurito, me lo llevaba, dormía, jugaba” añoró.







El día que Ramón se quedó solo con Nahuel se preguntó un montón de cosas...

“Me pregunté ¿Qué hago? ¿Cómo hago? La verdad que nunca me sentí tan solo en ese momento. Había momentos que no sabía qué hacer, por ejemplo cuando se enfermaba, cuando a medianoche se despertaba con vómitos, o se te acababan los pañales a mitad de la noche. Entonces sacrificaba camisas para que pase la noche. Lo que yo sentí era no saber qué hacer” contó emocionado a InformateSalta. Hoy Nahuel ya es un hombre y Ramón está orgulloso de lo que logró.

“Lo veo con 21 años, grande. Lo veo entrar con barba y no me imagino cómo sería, o como hubiera sido si la madre lo hubiera criado y yo tendría que ser el que dejaba mensual un efectivo y de verlo solamente los fines de semana. Para mí él es todo, alrededor de él yo vivo, y creo que él también. Todos los días es mi regalo “mi bebé”.

Como mensaje para otros papás que estén en esta situación les dice que la peleen porque no hay mejor satisfacción que compartir el tiempo. “No hay forma de expresar lo que uno siente, es un vínculo fuerte”.

Un regalo para Ramón de parte de su hijo Nahuel. Mirá el VIDEO.