Caso Aguilera: Analizan tomar acciones en contra de la fiscalía

Tras el sobreseimiento del sacerdote, su abogado, Juan Casabella, explicó a InformateSalta que a su entender se incurrió en el delito de prevaricato porque el hecho no sólo está prescripto sino que además no correspondía la detención.

Ayer se dio a conocer el sobreseimiento del sacerdote José Aguilera, acusado de abuso sexual en perjuicio de dos hombres, por considerarse que los hechos prescribieron por el paso del tiempo, en ese sentido el abogado Juan Casabella contó a InformateSalta que analizan iniciar acciones en contra de la fiscalía.

“El juez Figueroa hizo lugar a una apelación que habíamos presentado hace tiempo y no sólo entendió que la acción está prescripta sino que realizó el análisis de todo lo planteado, se entendió que el hecho tal como estaba denunciado constituye un delito de abuso simple no gravemente ultrajante y tampoco era necesario el sistema de detención que se le aplicó a sacerdote”.

“Todas las acciones de la fiscalía fueron un desastre. Desde la defensa analizamos iniciar acciones penales en contra de la fiscalía por prevaricato, nosotros lo advertimos, pero lo mantuvieron casi un mes en la Alcaidía, cuando no había ninguna necesidad frente a un delito leve. Tampoco correspondía el arresto domiciliario sino una identificación”, detalló.







Casabella también disparó contra el juez de Garantías 5 Héctor Martínez porque considera que hizo una “continuación ilegítima de la función pública, porque él ya no es juez. La situación institucional es escandalosa”.

Finalmente detalló que la denuncia realizada por las víctimas relata hechos leves cometidos hace más de 20 años. “En su declaración dijeron que los hechos no fueron tan graves, y que no tuvieron impedimento para denunciar, es decir no existía una vulnerabilidad. Dijeron que como el Papa exhortó a que todas las víctimas de abuso denuncien, decidieron hacerlo”.

Consciente de que la fiscalía puede apelar esta decisión, dijo que están preparados para continuar con las acciones.