El cura José Aguilera envió un audio a sus fieles tras ser sobreseído

Ayer se conoció que el juez Adolfo Figueroa decidió ayer sobreseer al sacerdote José Aguilera de los delitos de abuso sexual, entendiendo que los delitos prescribieron por el paso del tiempo, ya que se habrían cometido hace más de 20 años. En ese contexto el propio Aguilera envió un mensaje a sus fieles.







“Chicos, tengo una buena noticia, me vienen a buscar, ahora me voy a las 11 porque tengo audiencia, me acaban de sobreseer de todo cargo y culpa. Dios bendiga sus oraciones chicos, gracias, gracias”, envió.

Una vez notificado de ordenó su inmediata libertad, aunque la fiscalía tiene la posibilidad de apelar esa decisión. Testigos de la causa dijeron a InformateSalta que el tecnisismo que se aplicó no significa que el sacerdote sea inocente.