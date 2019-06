Escalofriante: director enfrentó a tres fantasmas tras las terroríficas denuncias de sus alumnos

Alumnos de un colegio alertaron a las autoridades sobre una temible situación registrada en una plaza del partido bonaerense de San Nicolás. Tras las escalofriantes denuncias, un profesor decidió acercarse al parque para verificar las historias. Al llegar al lugar, confirmó la versión de los menores y grabó el espeluznante hecho.

Un grupo de estudiantes de la escuela secundaria N° 23, que debe pasar todos los días por la plaza de la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos para llegar a la escuela, advirtieron el extraño movimiento de una hamaca. Al principio, creyeron que era el viento y el hecho pasó desapercibido. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el fenómeno no paraba y se empezaron a cuestionar lo que estaba pasando.

"La hamaca está situada en el medio de otros dos columpios. Los restantes, no se mueven nunca por si mismos. Sin embargo, no para de moverse. Los balanceos son muy bruscos a horas de la mañana, por la noche son más tranquilos", detallaron los alumnos.

Alarmados y paralizados por el escalofriante suceso, decidieron acudir al director de su colegio, Cristian Juárez Giovanelli. El hombre escuchó el relato de los chicos, le pareció inverosímil y lo tomó como una broma de mal gusto. Sin embargo, a medida que pasaron las jornadas, se sumaron cada vez más testigos. Esto provocó que la autoridad se cuestione la verasidad de las historias.

Este último martes a las 7:10 de la mañana, antes de que comience la jornada escolar, Gionavelli fue a la plaza mencionada, preparado con la cámara de su teléfono celular. Su intención, era tranquilizar a los chicos y demostrarles que ningún hecho paranormal se registraba en ese parque, situado a unas pocas cuadras de la escuela. Sin embargo, al llegar, se encontró con un panorama completamente distinto al que esperaba.

"Efectivamente, al llegar, me sorprendí al ver una hamaca moviéndose. Todo ocurrió tal cual describieron los chicos. Siempre me mostré escéptico pero ahora no tengo ninguna explicación lógica para dar. Los alumnos se refirieron sobre el caso de un alma en pena en la plaza desde hace mucho tiempo. Pero como yo no creo en sucesos paranormales, no quise escucharlos", contó el hombre.

Luego, describió: "Pasé a corroborar la historia y me encontré con esta experiencia increíble. Uno de los columpios del parque se desplaza sin parar de un lado a otro. No puedo decir que es obra del viento porque, es el único que se mueve. Es para un cuento de terror".

El sujeto, aturdido y confundido por lo que estaba presenciando, pudo registrarlo en su teléfono celular y publicó el video en sus redes sociales. Mientras grababa, se cruzó con alumnos de la escuela y vecinos del barrio que pudieron ratificar las versiones. Al final del archivo, pidió desesperado: "Esto es tan raro que hay que viralizarlo. Algún experto debe acercarse a la zona".