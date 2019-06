General Güemes: Duerme en un colchón lleno de cucarachas y no tiene ni para comer

Marcela Barrios, una mujer de 47 años con retraso madurativo, vive una situación verdaderamente angustiante. Desde hace más de un año que no quieren pagarle la pensión porque no tiene tutor. Necesita ayuda.

Preocupado por su situación, un vecino de la localidad de General Güemes decidió filmar y difundir un video que muestra el difícil momento que atraviesa Marcela Barrios, una mujer de 47 años con retraso madurativo, también oriunda de esa localidad.

En las imágenes, Marcela cuenta que un juez le bloqueó su pensión al no tener un tutor que le administre el dinero. Eso ocurrió hace más de un año, en abril de 2018, y desde entonces no tiene ni para comer. Logra sobrevivir con la ayuda de sus vecinos.

“A mí no me gustaría vivir así como estoy, porque yo quiero lo que es mío, eso me dejaron mi papá y mi mamá. Esta colchita que tengo me la dio una amiga porque yo le dije que me hacía frío. No quiero estar así y quiero tener a mi hijo a la par mía,” dijo la mujer.

Mientras filmaba, el vecino levantó el colchón viejo en el que Marcela duerme todas las noches y notó que estaba lleno de cucarachas y otros insectos. Su casa está hecho un verdadero basural y sus vecinos ya no saben cómo más ayudarla. “Fui a al Cooperadora Asistencial y no me quieren dar colchones. Fui a Acción Social y no quisieron darme nada porque dicen que yo tengo plata,” aseguró.

Lo que más está necesitando es una cama, un colchón y mercadería. Aquellos corazones solidarios que puedan ayudarla, pueden comunicarse al cel 3875133117.