Renunció el abogado de Lautaro Teruel acusado de abuso sexual

Luciano Romano, quien era el abogado de Lautaro Teruel, acusado de abuso sexual con acceso carnal y exhibiciones obscenas en perjuicio de una niña de 10 años, hoy presentó su renuncia al caso. Según explicó a InformateSalta la nueva denunciante es la hermana de su mejor amigo.

“El miércoles al tomar participación de la nueva denuncia, me enteré que la denunciante es la hermana de uno de mis mejores amigos. Cuando salimos de la audiencia lo llamé y le pregunté, ahí me lo confirmó”, detalló.

En ese momento tomó la decisión de apartarse del caso, “tengo una vinculación con la víctima, no era ético. Primero le dije a la familia y puse a disposición mi renuncia, ellos no querían que me aparte de la causa pero yo no podía seguir”, añadió.







Al ser consultado sobre las posibilidades de que pueda convertirse en querellante de la causa dijo: “No tengo intenciones de formar parte de la querella porque justamente no me parece ético. Me estoy apartando de todo el caso”.

Finalmente explicó que el caso es de alta complejidad por “la imputación y los audios que existen en el expediente”, sin embargo durante el tiempo que estuvo a cargo de la defensa “detecté muchas inconsistencias en el relato de la víctima, y otros acontecimientos”.

Abogado Luciano Romano