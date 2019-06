Por no subir los precios, escracharon a una panadería en Orán

Representantes del sector los denunciaron por “competencia desleal”. Los dueños se mostraron en desacuerdo con el excesivo aumento pactado por los otros comerciantes. “Nos dijeron que si no subimos, nos van a obligar a cerrar”, comentó. Mirá el VIDEO.

Representantes del sector panadero de la ciudad de Orán realizaron un escrache contra un negocio, ubicado en Esquiú y López y Planes, al que acusaron de llevar adelante una “competencia desleal” luego de la negativa de los dueños a aumentar los precios de los productos, lo que a su vez le trajo aparejada una importante demanda de clientes.

Entre los denunciantes, una mujer explicó que el dueño del negocio los buscó para aumentar el precio del pan pero luego no tomó la misma medida. “Nos hizo convocar a una reunión, no se presentó, y cuando vinimos a buscarlo al local, nos dijo que no iba aumentar el precio, pero a nosotros nos pidió que aumentemos”, dijo.

La movida generó la reacción de la gente, quienes salieron en apoyo de la mencionada panadería, y recomendaron a los otros a generar estrategias de venta. “Lo que deberían hacer ellos como empresarios es buscar estrategias, como gente humilde buscamos estrategias para que nos alcance el sueldo de nuestros maridos, ellos también tienen que buscar estrategias para que vayamos a su panadería y comprar su pan”.

A su turno, la dueña de la panadería, explicó que no están de acuerdo con el precio que buscan imponer los otros comerciantes del rubro. “Quieren venir y poner un precio, y el precio que ellos ponen, nosotros no estamos de acuerdo, la primera vez que aumentaron querían llevarlo a 100 pesos, y dijimos no es coherente”, dijo.

Por último, indicó que los amenazaron con obligarlos a cerrar. “Nos han dicho si ustedes no se suman a la suba vamos a tener que hacerlo cerrar porque ustedes son truchos, nosotros pagamos todos los impuestos, si nosotros pagamos porque ellos no puede, están acostumbrados a tener otra clase de vida”, finalizó.