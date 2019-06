Lizy Tagliani fue demorada en el aeropuerto de Israel

Con su inconfundible humor, Lizy Tagliani contó el mal momento que vivió apenas arribó a suelo israelí. La comediante, que viajó allí para grabar "Por el mundo", Telefe, el programa que conduce Marley, fue detenida y demorada por la policía local.



Las autoridades le retuvieron el pasaporte: "Buen día creo que no paso migraciones jajajjajaja ... me sacaron el pasaporte y me mandaron a esta oficina", escribió en las redes Lizy que luego aclaró que solo se trató de una medida de seguridad. La conductora pudo pasar y anunció que el domingo saldrá al aire el programa.



Buen día creo que no paso migraciones jajajjajaja ... me sacaron el pasaporte y me mandaron a esta oficina... pic.twitter.com/XbwFwKEGIA — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 13, 2019

Mientras tanto, Marley -lejos de preocuparse por su invitada- compartió una foto de él y sus productores matándose de risa. "Mi amor ya es todo solucionado no pudo resistir mis encantos el presidente y estamos pasando una tarde en la piscina de su casa ..... me traje muchos amigos", le respondió ella.