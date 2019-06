Video: Tini y Yatra le cantaron "Cristina" a Macri y cumplieron el sueño de Antonia

Tras confirmar su noviazgo, Tini Stoessel y Sebastián Yatra visitaron la quinta de Olivos y cumplieron el sueño de Antonia Macri, la hija del presidente, quien es fanática de los jóvenes artistas.

"Le tuve que hacer un reclamo formal porque a mi hija Antonia le ha robado el corazón Sebastián Yatra. Así que le he dicho que lo ponga en su lugar. No me la puede enamorar así, siendo tan chiquitita", había bromeado Mauricio Macri el pasado lunes, cuando recibió la visita de su par colombiano, Iván Duque. El pedido se hizo realidad.

Este jueves, el intérprete de "Robarte un beso" visitó la quinta de Olivos junto a la ex protagonista de "Violetta". Todo el encuentro fue captado por Macri y la primera dama Juliana Awada, quienes compartieron historias, videos e imágenes en Instagram.

En los clips, puede verse a los cantantes sentados en un sillón e invitando a la pequeña Antonia a unírseles para interpretar junto a ellos el tema que grabaron recientemente juntos: "Cristina".