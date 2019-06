Tránsito le contestó a Villamayor: “No estamos yendo en contra de la ordenanza”

Así lo manifestó el subsecretario Juan Carlos Sauma ante las críticas ante la falta de controles eficientes en la circulación de colectivos de turismo y el permiso para que estacionen por un tiempo no mayor a 40 minutos en distintas calles de la ciudad.

Tal como se viene destacando desde el área de turismo provincial y municipal, en Salta hay turismo todo el año, ya sea por motivos religiosos, de reuniones empresariales, vacaciones, entre otros. Se puede ver ómnibus de turismo por todos lados, pese a las numerosas normas que buscan evitar que éstos ingresen al centro.

Recientemente, la concejal Villamayor criticó severamente al área de Control de Tránsito Municipal asegurando que es deficiente, tiene incumplimientos, y criticó la resolución 063 dictada por el subsecretario Juan Carlos Sauma a través de la cual se permite la permanencia de los colectivos por 40 minutos.







Por su parte, el subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Sauma, señaló que no están yendo en contra de la ordenanza y que “se hicieron diversos estudios con ingenieros de obras públicas, para que los vehículos circulen siempre en forma recta y contemplando algunos ángulos de giro. Se les da acceso sólo a algunas calles”.

Sauma insistió en que el objetivo es que los colectivos que no pasen por las áreas de restricción en el microcentro, que se respeten las calles de convivencia: “Lo que intentamos es establecer un circuito de paso, no que se estacionen de manera permanente. No estamos en contra de la ordenanza, lo único que hacemos es, sobre el cuadrante de prohibición, dar algunas vías de acceso. Son algunas arterias que conectan los puntos cardinales”.

Nuevos sistemas de control

El funcionario manifestó que se están planificando reuniones y capacitaciones con todas las instituciones de Turismo ya sea del ámbito público como privado, para informarles cual va a ser el recorrido para evitar sanciones.

“También vamos a trabajar con Modernización para hacer una aplicación para que los colectivos que ingresan se registren, sepamos cuál va a ser el recorrido que van a hacer, cuál es el hotel o lugar a donde van a llegar”, agregó a InformateSalta.