Día del Padre: Eduardo Amaya peleó junto a su hijita contra la leucemia

Otra de las grandes historias de las que InformateSalta fue parte durante varios meses, fue la de Eduardo Amaya, un papá de hierro, que tras recibir el diagnóstico de leucemia en su pequeña hija de 20 días de vida, decidió que así como la había buscado y esperado con tanto amor, con el mismo amor y fuerzas iba a buscar la cura para ella.

“Fue una hija muy pero muy buscada, porque estábamos en una situación muy bien con su mamá, y bueno decidimos buscarla a Emilia para que las chicas tengan su hermanita. Fue una espera muy linda. Cuando Emilia nació, fue algo hermoso para la familia, después de casi 6 años de la otra nena que tenemos. Estábamos muy contentos y bueno surgió lo que nosotros no esperábamos, algo impensado, pero ahí creció más el amor por Emilia y por la familia y aquí estamos, feliz hoy en día”.







Recuerda que desde el primer momento sintió el apoyo de su familia y de allegados, pero debía buscar fuerzas para sostener todo lo que se venía con su partida para un tratamiento en Buenos Aires, dentro del hospital Garraham.

“Me senté y dije me tengo que poner la camiseta y luchar por mi familia para que ellas estén bien contra cualquier necesidad, porque de un día para otro irnos a otra provincia y estar solos se iba a hacer muy difícil. La verdad que Emilia armo una familia grandísima, con gente que ni conocemos, pero que día a día se siguen sumando. Me salió esa de salir a lucharla, decir bueno tengo que batallar al lado de ella de la forma que me toque a mí y darle lo mejor a ella y a su mamá para que puedan estar fuertes. Estuvieron internadas casi 10 meses y era complicado pero salimos adelante” a todo esto sus otras dos hijas vivían con la familia en Salta y a veces la tristeza lo invadía.

Hoy con Emilia curada tendrán un día del Padre muy especial tras 2 años de lucha. “Este día del padre va ser un día muy especial para mí, para su abuelo porque tuvimos 2 años muy complicados en la familia. Vamos a estar acá en casa con Emilia con sus otras hermanas, sus abuelos y va ser un momento muy lindo porque pase muchos momentos feos con ella que hoy me reconforta tenerla al lado mío poder disfrutarla".







Poder disfrutar de sus hijas, será uno de los mejores regalos del Día del Padre para Eduardo. "Verla correr, sonreír con sus hermanas, es una felicidad tremenda que cada día tengo por ella, agradecerle a todos” concluyó a InformateSalta.