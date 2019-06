Dejó su celular en un servicio técnico y le robaron sus fotos íntimas

El dueño del local descubrió lo ocurrido y de inmediato despidió al empleado infiel. “No puedo creer esto, ya me puse a disposición de la víctima”.

Belén Saravia vive una pesadilla desde que dejó su celular en una sucursal de Liketech para que le hagan un arreglo, cuando volvió a retirarlo se dio cuenta que el aparato estaba vinculado al de otra persona un tal “Luciano” y se habían enviado 22 fotos íntimas. El destinatario de las imágenes era el empleado del local.

“Por suerte cuando vi esto todavía no me había ido del local e inmediatamente pedí hablar con este chico, Luciano Gulezzi y con el dueño. El chico vino y se justificó diciendo que es la primera vez que lo hacía y lo hizo porque ´me vio una mina linda y le dio curiosidad”, contó a través de su cuenta de Twitter.

La joven asustada e indignada publicó inclusive la conversación que mantuvo con este hombre donde reconoce haberle robado las fotografías y advirtió que se pondría en contacto con uno de sus familiares para iniciar acciones legales.

Quiero contar una situación que me pasó hoy para que tengan cuidado sobre donde dejan sus celulares a arreglar y a quienes les dan la contraseña, sobre todo LAS CHICAS. Porfavor lean que es importante — Belen💥 (@BeluSaaravia) 11 de junio de 2019

InformateSalta dialogó con el dueño del Liketech quien se mostró muy angustiado por lo sucedido. “Tuvimos un problema en el local con un empleado que ya desafectamos. Esta situación nos generó muchísima preocupación. Sabemos que lo que ocurrió es muy grave y ya me puse a disposición de la víctima y de su familia”.

“Esto sucedió cuando yo salí del local unos minutos para ir a buscar a mi hijo, en ese interin ocurrió esto, mi ex empleado reconoció la acusación e inmediatamente lo desafectamos de la empresa y yo salí a buscar a la chica desesperado”, explicó.



“Fui hasta su casa, con una preocupación y una desilusión muy grande. Este negocio lo inicié desde abajo, y hoy por hoy sostener una empresa en la Argentina implica un esfuerzo enorme. Este chico traicionó mi confianza y cometió un error gravísimo”.

Habló con el joven pero este no pudo darle explicaciones “sólo me pidió perdón y me dijo que se había equivocado, yo lo despedí en ese mismo momento”, aseguró.