General Güemes: Desmienten que una mujer con retraso madurativo no reciba asistencia

A través de las redes sociales circuló un video donde se puede ver a Marcela Barrios de 47 años en una situación de crisis asegurando que no recibe ayuda de la Cooperadora Asistencial y Acción Social. Los organismos desmintieron las acusaciones.

Se trata de Marcela Barrios, quien vive en condiciones de vulnerabilidad. Un vecino, y quien sería su inquilino, difundió un video donde ella cuenta que un juez le bloqueó su pensión al no tener un tutor que le administre el dinero. Asegura que no tiene para comer y no recibe ninguna ayuda.

Marta Miranda, a cargo de la secretaría de Acción Social en General Güemes, manifestó que, tras ver las imágenes de la casa de Marcela, en estado de abandono, no se sorprendieron “porque muchas veces hemos ido, hemos limpiado su casa en peores condiciones. Se la asistió constantemente en todo lo que necesitó, tanto para ella y el niño. Posteriormente, la secretaría de la Niñez en resguardo de los derechos del niño, pasó otro sector”.

La encargada de la Cooperadora Asistencial explicó en conferencia de prensa: “Desde un principio cuando la señora intendenta toma conocimiento de la situación de Marcela Barrios, cuando se incendió su casa se la arregló, se pintó, se le instaló el gas, se le puso una cocina nueva, mesa, silla, ropero, sabanas, utensilios, se le acondicionó la casa para que ella pueda vivir. Se le estaba pagando alquiler donde estaba con Gerardo, el niño”.



Desde los organismos aseguran que siempre estuvo el municipio presente. “Lamentablemente después trasladaron al niño a Salta y nosotros continuamos asistiéndola, se le paga la luz, el gas, aun así ella tiene la autorización de retirar comida desde el CCI, ella no va a retirarla, se le compró elementos para que ella pueda retirar la comida”.

Con respecto a la situación de la pensión, aclararon que “cuando el juez ve que no había una curatela, se detiene la pensión hasta que ella tenga una curatela porque necesita que una persona se haga cargo de ella”.