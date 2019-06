Un fiscal apelará el sobreseimiento del cura Aguilera: “Esto no puede quedar impune”

El fiscal de Impugnación, Rodolfo Villalba Ovejero, adelantó que prepara un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta, luego que el juez Adolfo Figueroa decidiera sobreseer al cura José Aguilera de las denuncias por abuso sexual en su contra, al considerar que la causa ya prescribió en el tiempo.

El representante del Ministerio Público Fiscal opinó que la decisión es arbitraria y no se encuentra debidamente fundada. “No coincidimos con la interpretación que sea hace en materia de prescripción de la acción penal, porque se trata de aberrantes hechos que no pueden quedar impunes,” dijo a FM Aries.

El sacerdote José Aguilera

En este sentido, explicó que su decisión forma parte de una misión irrenunciable que tiene el Ministerio Público de asistir a la víctima y por esta razón recurrirá en queja ante la Corte de Salta, y si la sentencia fuera opuesta recurrirá a la Corte Federal.

“Así que vamos a utilizar toda la vía procesal recursiva que tenemos disponibles pero esto no puede quedar en forma indefinida y menos sentar un precedente de esta gravedad institucional que yo entiendo se configura en esta situación,” expresó.