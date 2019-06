"Kukaracha K, cavernícola": la furia de Chilavert contra Ruggeri tras un comentario despectivo

El enfrentamiento entre José Luis Félix Chilavert y Oscar Ruggeri es legendario. El primer gran choque se dio en 1996, cuando en un partido entre Vélez y San Lorenzo el "Cabezón" le tiró una violenta y desleal patada al arquero. A partir de allí, las diferencias se hicieron irreconciliables y los cruces mediáticos se hicieron habituales.

Pues bien, en el umbral del enfrentamiento entre Argentina y Paraguay, por el Grupo B de la Copa América, la enemistad volvió a los primeros planos. El ex marcador central de la Selección criticó al combinado guaraní y eso provocó el ataque feroz del guardameta.

"Argentina tiene la obligación de salir el miércoles y superar a Paraguay. Superarlo bien. No vamos a cambiar las cosas que vemos, pero los jugadores se están reuniendo bastante. Paraguay es muy inferior a nosotros, sin desmerecer a nadie", dijo Ruggeri en Fox Sports, frase que generó la disidencia que varios de sus compañeros de panel, que comenzaron a mencionarle jugadores de renombre en el plantel que dirige Eduardo Berizzo. "Qué me importa… El 9 es Cardozo y no lo pueden reemplazar. Si es tan bueno explíquenme cómo le ganaba 2-0 a Qatar y le empataron. El miércoles les vamos a ganr bien; con respeto", insistió el ex entrenador del "Ciclón" e Independiente.

Pues bien, Chilavert se encontró con la sentencia en las redes sociales, advertido por sus seguidores. Y lo atacó a Ruggeri, incluyendo conceptos políticos. "Que se puede esperar de una Kukaracha K y que se preocupe por los pocos pendejos que le queda en la cabeza", golpeó primero en su cuenta de Twitter. Y luego insistió: "Con todo respeto, los partidos hay que jugarlos y todos son diferentes. Por esta clase de persona, la Argentina está mal vista en el mundo".

Pero no se quedó en esa andanada. Dándole RT a diferentes opiniones de sus seguidores, hizo propias diferentes sentencias agresivas hacia Ruggeri. "Una lástima que pongan a este cavernícola del fútbol a comentar la Copa América. Soberbio y petulante", rezaba uno de los comentarios. "Por esta mentalidad al estilo Ruggeri-Cascini llevan 20 años en caída libre. Sigan con el " somosss craaaaaa", subrayó otro.

"Qué lindo sería que el técnico de Paraguay le muestre esto a sus chicos en la charla técnica y estos guaraníes hagan tragarse cada palabra obscena de este tipejo del Cabezón", fue otra voz que Chilavert hizo visible.

Hace poco más de un mes, Chilavert y Ruggeri habían protagonizado otro duelo: el ex portero se había peleado con un chofer de ómnibus en Paraguay, situación que se transformó en viral. Y Ruggeri se burló: "El colectivero se sacó la remera y lo pararon. Chilavert no se fue al humo, se quedó atrás de la policía". "Chila" no se quedó atrás y volvió a apelar a las redes sociales para fustigar al "Cabezón". "Ser reconocido a nivel mundial y haberle salvado la vida a una mamá y sus 2 hijos es más importante que haber reaccionado contra ese asesino al volante. Infórmate antes de hablar", replicó.

A mediados de 2018, la confrontación volvió a alcanzar un clímax cuando el ex zaguero señaló que Chilavert estaba "gordo". "Ruggeri no te hagas el guapo en la TV. En el vestuario de Vélez, en el Poli, corriste. Desde que te sacaron de Vélez ganamos todo, eras la piedra. Éxitos en el programa que te tienen de bufón. Pedile a Tinelli que te lleve a Bailar", golpeó el hoy empresario, también en Twitter. Un enfrentamiento que promete muchos más capítulos. Y que le agrega un condimento especial al partido entre Argentina y Paraguay de este miércoles en Belo Horizonte.