Como su hija no tiene padre, quiso acompañarla al festejo del jardín y no la dejaron entrar

Un momento desagradable vivió una madre el pasado viernes cuando quiso participar de la celebración, en la escuela de su hija, por el Día del Padre. La mujer hizo su descargo a través de las rede sociales, en donde contó que en un ENI de Chimbas, ella y su hija, sufrieron discriminación.

El 14 de junio, la madre acompañó a su hija hasta el establecimiento y las autoridades quisieron prohibirle la entrada porque "no era una figura masculina" la que asistía con la pequeña.

"Me tuve que comer el abuso y maltratos de la directora y de las maestras que me dijeron que no podíamos participar del festejo porque no había papá. No teníamos con quién ir, ni mi papá ni el tío podías asistir", expresó luego de solicitar llenar un acta que también fue compartida en redes sociales.

La mujer contó que se quedó a los festejos ya que su hija quería ser parte de ellos. "Obvio que no me fui me quede me pareció terrible", explicó. "Yo soy mamá y papá, porque hay un padre que no se hace responsable. Casi lloro de la bronca", finalizó en un video que ya había sido compartido más de 700 veces.