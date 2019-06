Apagón en Salta: “Por el momento se desconocen las causas”

El gerente de Relaciones Institucionales de EDESA, Hugo González, manifestó que aún no se conocen los motivos que provocaron el colapso del sistema eléctrico en distintos países de América Latina. En Salta, el servicio terminó de normalizarse a las 18:00 aproximadamente.

Para muchos salteños, el apagón del domingo opacó los festejos del Día del Padre, sumado a que la falta de servicio eléctrico significó para muchos el corte en el suministro del agua. Es así que, durante varias horas, miles de argentinos y americanos estuvieron sin luz, sin agua y con mal humor.

El gerente de Relaciones Institucionales de EDESA, Hugo González, manifestó en InformateSalta que hasta el momento no se conocen las causas que provocaron el apagón. “Nos enteramos del suceso cerca de las 07:00 del domingo, nos pusimos en comunicación con Cammesa, nos informaron que se trataba de un evento de mucha importancia dado que afectaba varios países como Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil”, sostuvo.







La primera información fue que había ocurrido un inconveniente en el corredor Yacyretá, una central hidroeléctrica compartida entre Argentina y Paraguay, también en Salto Grande que es otra central compartida entre Argentina y Uruguay, y en ese corredor, llegando a Campana hubo un inconveniente sobre esa línea.

“Desde ese momento empezamos a trabajar para ver cómo podíamos ir normalizando el sistema, trabajando en isla, es decir separados del sistema interconectado. Despachamos una máquina en Tartagal para abastecer al casco urbano. También en Orán tenemos una central que nos permitió normalizar el servicio, despachamos centrales en Rivadavia, En Santa Victoria Este, La Unión, Misión la Paz, en distintas localidades para ir alimentando los pueblos”, indicó González.

También se puso en marcha una central en Campo Quijano, Corralito, “que nos permite generar desde cero. Uno de los principales problemas en eventos como estos es que una de las máquinas no pueden arrancar si no tienen una señal de tensión en sus servicios auxiliares, nosotros pudimos generar esto con Corralito. Mandamos señal de tensión a Cabra Corral y pudo arrancar dos máquinas con las que pudimos levantar el servicio en gran parte del Sur de la ciudad, luego levantamos el Centro y al último quedó la parte del Norte. A las 11:00 ya teníamos gran parte de la ciudad con servicio normalizado”.

Desde EDESA destacaron que la prioridad para mantener y restablecer el servicio fueron los hospitales y los electrodependientes. “La energía se restableció primero en las zonas Sur y Oeste, ya que entraba por ese sector. Lo último fue la parte Norte desde Tres Cerritos a la Caldera, que se normalizó cerca de las 18:00 horas”.

Con respecto a los motivos del apagón, González manifestó que “no se saben las causas hasta el momento. Lo único que sabemos es que de los tres corredores principales que son Yacyretá, Salto Grande y Campana, uno estaba fuera de servicio y en los otros dos hubo una falla inmediata, y fue en efecto dominó donde se cayó todo el sistema. No actuaron protecciones, hay un sistema de inteligencia artificial que permite ir despachando las demandas a medidas que crece o se pierde generación de energía, para sostener el sistema, esto no actuó y no se sabe por qué”.