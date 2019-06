Estudiantes salteños se preparan para vivir el eclipse solar del 2 de julio

Faltan exactamente dos semanas para el eclipse solar del 2 de julio y estudiantes salteños comienzan a palpitarlo en las aulas. Hoy fue el turno de los alumnos del colegio Scalabrini Ortiz, ubicado en la intersección de Avenida San Martín y Coronel Moldes.

Al respecto, Carlos Porcelo, secretario de Ciencia y Tecnología, contó a InformateSalta que con ellos iniciaron una serie de actividades destinadas a informar y prevenir sobre el evento, que se podrá apreciar en un 80% en la ciudad.

“Estamos intentando informar, aprovechar este evento, algo histórico que va a suceder de nuevo dentro de 370 años, capitalizar lo que va a suceder para contarle al docente como puede enseñar contenidos utilizando este evento y para que los chicos estén informados y nos sirvan de agente para viralizar la información que la gente se entere lo que va a suceder y cuáles son las precauciones que tienen que tener,” dijo.

En este sentido, explicó que no es sencillo ver el eclipse a simple vista y se recomienda tener en cuenta una serie de precauciones. “No gafas solares, no placas radiográficas, si puede ser un casco de soldador para verlo en vivo,” detalló.

Asimismo, adelantó que ese día desde las 15 en el Parque del Bicentenario y el Teleférico Salta, en simultaneo, habrá pantallas gigantes para que los visitantes puedan apreciar cómo se verá en Córdoba y San Juan, donde podrá verse en un 100%. “No queremos que pase desapercibido, y queremos saberlo aprovechar y seguir intentando de fomentar vocaciones, que es uno de nuestros objetivos,” indicó.

Por su parte, la profesora Elizabeth Chocobar, encargada del dictado del Taller de Astronomía, manifestó a este medio que a través del mismo buscan demostrar que con elementos sencillos los chicos puedan elaborar grandes cosas.

“Ahora estamos haciendo la simulación del eclipse de sol. Cuando la luna lo cubre totalmente al sol. El observador está parado a una distancia de 235 metros de donde quedó la figura del sol y con una luna que tiene un diámetro de 0,6 centímetro, el sol tiene un diámetro de 2.20 metros, entonces podemos simular perfectamente cómo se produce el eclipse total de sol,” expresó.

También una de las protagonistas, Belén Santillán, estudiante de 5to 2º del Colegio Scalabrini Ortiz, se mostró muy entusiasmada de poder participar. “Es muy sorprendente para mí una chica de mi edad que se produzca esto y que yo tenga la posibilidad, junto con mis compañeros de poder verlo y poder apreciarlo,” opinó.

Finalmente, hizo hincapié en la importancia de no ver el eclipse sin protección, sino buscando filtros que puedan proteger la visión.