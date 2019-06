Desagües peligrosos: los pintaron de amarillo y prohibieron el paso a los ciclistas

Tras la polémica desatada por los peligrosos desagües de avenida Belgrano y Deán Funes, la Subsecretaría de Tránsito decidió pintarlos de amarillo y prohibirle a los ciclistas circular por ese sector. “Si sos ciclista recordá que debes circular por el carril izquierdo porque sobre Belgrano rige el carril selectivo” reza su comunicado en Instagram.





Cabe destacar que las leyes de tránsito indican que las bicicletas deben transitar por la derecha, por lo que, no se entendería esta disposición municipal contraria a lo que rige a nivel nacional. De esta manera, de circular por la derecha dentro del carril selectivo quedará en el medio de autos particulares, colectivos y los indicadores amarillos.

Carriles selectivos Av. Belgrano





Por su parte, el intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz al ser consultado sobre el tema sostuvo que estas rejillas son la única forma para drenar el agua durante tormentas intensas. “Las bicicletas no pueden ir por ahí porque son carriles selectivos para el transporte público masivo de pasajeros. La bicicleta no puede ir por ese lugar, habrá que concientizar que así no sea o sino buscar una solución alternativa. Si no estaríamos autorizando a que vayan por un lugar que no corresponde” agregó.

Por último, Sáenz agregó que las rejillas no se encuentran en la senda peatonal, por lo tanto, la gente no tiene que cruzar por ahí. “Son muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo los salteños, que hay que respetar las ordenanzas”.

La queja de los ciclistas salteños