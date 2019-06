Fue a la farmacia, olvidó su billetera con $15.000 y se la devolvieron

Son esas noticias que alientan y dan esperanza. Porque a cualquiera le puede pasar olvidarse algo y no verlo nunca más, sobre todo cuando se trata de dinero. Pero en este caso 2 vendedores de una farmacia tuvieron un muy buen gesto y se comunicaron con la propietaria de la billetera para que la busque con todo adentro.

Jorge y Andrea son vendedores de farmacia San Francisco 1, la sucursal ubicada sobre calle Dean Funes, y quienes ayer por la tarde se dieron con la billetera de algún cliente que la había olvidado.

Si bien debiera ser algo normal, estos casos son dignos de destacar por la pérdida de valores en la sociedad y quizás la tentación podría haber estado presente. Pero no fue así.

Loli C. la joven salteña que había concurrido ayer por la tarde a esa farmacia junto a su pequeña hija, dijo que: “Me llamaron diciendo que ellos tenían mi billetera que había olvidado en un estante. La billetera tenía $15.000 pesos adentro, y está todo, aunque lo que más me importaban eran los documentos, carnets de obra social de mi hija y míos. Son unos genios los chicos”.

Explicó que “por el DNI me lograron ubicar y se comunicaron conmigo. Además, para evitar malos entendidos, la pusieron en un lugar donde habían cámaras, para demostrar que nadie tocó nada”.

Esto pasó ayer a las 4 de la tarde y recién hoy la lograron localizar. “Estoy muy agradecida, creo que todavía se puede confiar en los valores de las personas. Es importante transmitir confianza y positivismo en la gente en estas épocas que todo es tan difícil”, señaló en diálogo con InformateSalta.