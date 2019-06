La mujer atacada a mazazos por un salteño contó el terror que sufrió: "Entré a bañarme y salió de atrás de la cortina"

Tras haber estado un mes internada en el hospital Padilla, donde se recuperó de la tremenda golpiza que le propinó su ex marido, Fátima Aparicio recibió el alta médica y relató cómo fue el ataque.



La mujer ya había denunciado a su agresor en reiteradas oportunidades. Incluso huyó desde Salta hacia Tucumán para escapar de sus garras, pero nada la salvó. "La última denuncia es del 5 o 7 de mayo, esta bestia se me apareció en el departamento el 10 y el ataque fue el 15 de mayo", contó al medio La Gaceta Tucumán.

El hombre la atacó con una maza de albañil en su departamento de Bernabé Aráoz al 100 y fueron los vecinos quienes le salvaron la vida. "Esa mañana entré a bañarme y él me salió de atrás de la cortina; corrí a pedir ayuda a los vecinos pero me ganó de mano y me arrastró desde la entrada hasta la cocina, ahí empezó a querer asfixiarme y como no me podía hacerme callar comenzó a golpearme con un martillo", relató.

Fue entonces cuando intervinieron los vecinos y llamaron a la Policía. "Quiero que el caso se trate como un intento de femicidio, con leyes nuevas no con las leyes arcaicas del intento homicidio", pidió la mujer.

"Quiero que se contemple el maltrato psicólogico y económico que sufrí estando casada, además del físico. El daño psicológico no se va más porque vos pensás que alguien te va a atacar de nuevo sin razón ni motivo", agregó.

El agresor se encuentra detenido. La Justicia le ordenó un año de prisión preventiva.