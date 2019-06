El Gobierno quiere sumar a Zulemita Menem como candidata a diputada

“Es verdad que en La Rioja me están llamando para participar, pero todavía no lo tengo muy decidido. Me están ofreciendo para diputada nacional por La Rioja, lo estoy pensando”, había dicho hace dos meses la hija de Carlos Menem cuando sonaba con fuerza en el armado de Alternativa Federal.

Zulemita estaría en la lista que se encuentra configurando Pichetto, que también tendría en su lista al embajador de la Argentina en Perú, Jorge Yoma, quien este martes se reunió en la Casa Rosada con Rogelio Frigerio para discutir esta alianza.

“Hoy tuvimos una reunión con el ministro Frigerio, con el senador Pichetto y el intendente de la ciudad de La Rioja; manifestamos nuestra voluntad de acompañar esta convocatoria a un gobierno de unidad nacional, y a fortalecer institucionalmente la Argentina, que hizo el presidente Mauricio Macri con la incorporación de Miguel Pichetto; gran parte del peronismo de todo el país estamos respondiendo afirmativamente a esta convocatoria”, dijo en diálogo con Le Doy mi Palabra.

Respecto del interés por incorporar a Zulemita, Yoma aseguró que no se trató ese tema durante la reunión pero si confirmó que el expresidente se mostró a favor de esa idea.