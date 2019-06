Colectivos de Turismo: “El problema no es la ordenanza sino que no hay controles”

La convocatoria se dispuso con la premisa de abordar un escrito ingresado por representantes del sector privado, en el cual se plasma una serie de aportes referidos a la circulación y estacionamiento de ómnibus de gran porte en la ciudad.







“Hoy se va a tratar un proyecto de ordenanza donde se solicita la derogación de la ordenanza 14190 que promueve la prohibición de la circulación de las unidades de transporte en el microcentro. Nosotros solicitamos la no derogación ya que la misma es muy clara, delimita, orienta y protege el bien común en cuanto a su espíritu. Conjuntamente pedimos que los controles sean eficientes”, manifestó el presidente de la Cámara de Turismo, Carlos Eckhardt.







El empresario destacó que el problema no es la ordenanza sino corregir lo que no existe, “que son los controles y las sanciones para quienes la incumplen. Hemos propuesto crear una hoja técnica donde se definan puestos de ingresos a la ciudad con cabinas de informe, educar al visitante, que haya una suerte de declaración jurada de los choferes y las empresas que ingresas para los casos en los que se infrinjan las normas se pueda ubicarlos fácilmente”.

Entre los ítems plasmados en la nota presentada por representantes del sector turístico y hotelero de la provincia figuran: definir puntos de ingreso-egreso de ómnibus de gran porte, crear puestos de formación de tránsito, como así también de identificación de unidades, entre otros.







“Proponemos entregar impresa la ordenanza, un mapa de los lugares habilitados para la circulación y cuáles son las sanciones ante un incumplimiento. Luego, dentro de una resolución que propuso oportunamente el ejecutivo, crear una aplicación donde la ficha técnica se cargue en la App y el policía de tránsito, con sólo verificar la chapa patente, sepa si esa unidad cumple con los requisitos de información y visado de ingreso”, expresó Eckhardt a InformateSalta.

Con respecto a la posibilidad de crear una estación de transferencias en la Terminal de ómnibus, Eckhardt sostuvo que el espacio no está en condiciones. “Hay que tener en cuenta el ingreso de entre 80 y 100 unidades de transporte los fines de semana solamente por la Virgen del Cerro, en una Terminal de ómnibus que ya colapsó con el tránsito que tiene actualmente. Los colectivos que ingresan no tienen control de ninguna manera, no son sancionados. No hay por qué derogar nada sino hacer cumplir lo que ya está hecho”.

Desde el sector privado se propone establecer puntos de proximidad con los hoteles para que los colectivos no ingresen al casco céntrico: “Hay que resolver la mayor proximidad posible con platabandas de acceso, son 4 o 5 hoteles que se encuentran en el casco histórico. Un tiempo de descenso y ascenso, no hacer paradas extensas”.